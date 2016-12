Kansanedustaja huolissaan postikaaoksesta: Käsissä on kansallinen katastrofi

Kansanedustaja ja Postin hallintoneuvoston jäsen Satu Taavitsainen (sd.) sanoo tiedotteessaan olevansa järkyttynyt postinjakelun kaoottisesta tilanteesta. Taavitsainen sanoo ihmettelevänsä, miksi omistajaohjauksesta vastaava pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) seisovat toimettomina postinjakelun kestämättömien ongelmien pitkittyessä.

─ Lauantaina taas sain klinikallani kansalaisilta palautetta viivästyneistä ja kadonneista posteista. Olen useasti nostanut asian esille hallintoneuvoston kokouksissa, mutta Sipilä, Berner ja Postin johto eivät näköjään välitä postin kulusta ja ovat unohtaneet, että kyseessä on peruspalvelu. Heillä on käsissään kansallinen katastrofi, jonka edessä he vain seisovat tumput suorina. Asian kuntoon saattaminen olisi yksinkertaista, jos on tahtoa toimia oikein, sanoo Taavitsainen.

Taavitsaisen mukaan Postin työntekijät alkavat olla jo ihan loppu. Posti on irtisanonut työntekijöitään aivan liikaa työmäärään nähden, ja töissä olevat vielä sairastuvat työkuormansa edessä.

─ Postin johtaminen näyttäytyy työntekijöille karuna ja epäinhimillisenä. Ihmiset joutuvat voimiensa äärirajoilla työskentelemään ihan liian suuren urakan edessä. Lisää työntekijöitä on palkattava normaaleihin työsuhteisiin ja lopetettava kikkailut jatkuvien ylitöiden teettämisellä ja vuokratyövoimalla.

Taavitsaisen mielestä valtionyhtiön tulee palvella kansaa:

─ Haluan Postin tekevän perustehtävänsä hyvin, kohtelevan työntekijöitään arvokkaasti ja kunnioittavan postinsaajia ja -lähettäjiä sekä lehtien tilaajia.

Taavitsainen vaatii, että hallitus ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin postin tilanteen korjaamiseksi ja postinjakelun turvaamiseksi kaikkialla Suomessa.