Syövän leviämistä estävä täsmäyhdiste löytyi

Yksi suurimpia haasteita syövän hoidossa on löytää tehokkaita menetelmiä, joilla etäpesäkkeiden muodostuminen saadaan estettyä.

Syöpäkasvain kehittyy, kun solujen kasvua säätelevä koneisto häiriintyy ja solut alkavat jakautua hallitsemattomasti. Kasvaakseen syöpäsolut tarvitsevat ravinteita ja happea, joten ne pyrkivät verisuonituksen avulla muodostamaan yhteyden ympäröivään kudokseen.

Verisuonisto tarjoaa syöpäsoluille myös reitin päästä kulkeutumaan muualle elimistöön, jonne ne voivat muodostaa etäpesäkkeitä.

Niina Santio tutki väitöstyössään PIM-kinaaseja, jotka ovat syöpäsolujen selviytymistä ja liikkumista edistäviä entsyymejä. PIM-kinaaseilla on merkittävä rooli eturauhassyöpäkasvaimen kasvussa ja leviämisessä. Rintasyövässä PIM-kinaasit säätelevät solujen aineenvaihduntaa ja edistävät siten syövän leviämistä.

‒ Etäpesäkkeet ovat vaikeammin hoidettavia kuin alkuperäisellä paikallaan olevat kasvaimet, joten niitä vastaan tarvitaan uusia tehokkaampia hoitokeinoja, Santio kertoo väitöstiedotteessaan.

Tutkimuksessa löytyi uusi PIM-kinaasien toimintaa estävä DHPCC-9-täsmäyhdiste. Tutkimuksessa yhdiste ehkäisi hiiren eturauhaseen tai kanan alkiokalvolle istutetun syöpäkasvaimen kasvua sekä verisuonituksen ja etäpesäkkeiden muodostumista.

Yhdisteen avulla saatiin myös tarkempaa tietoa PIM-kinaasien vaikutusmekanismeista ja löydettiin useita kohdeproteiineja, joita fosforyloimalla PIM-kinaasit säätelevät syöpäsolun liikkuvuutta.

‒ Tuloksemme osoittavat, että PIM-kinaasit ovat tärkeitä lääkekehityskohteita taistelussa sekä rinta- että eturauhassyöpää vastaan, Santio kertoo.

Tutkimuksessa saatiin tietoa myös siitä, minkätyyppiset yhdisteet voisivat hillitä PIM-kinaasien liiallista toimintaa ja millä tavoin.

‒ PIM-täsmälääkkeitä ei vielä ole markkinoilla, mutta useita yhdisteitä on jo kliinisissä kokeissa. Kehittämämme koemallit voivat auttaa löytämään parhaiten toimivan yhdisteen.

FM Niina Santion väitöskirja PIM signaling in cancer - regulation of cell motilty and metabolism tarkastetaan perjantaina 7. lokakuuta Turun yliopistossa.