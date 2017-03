HS: Yhä useampi synnyttämään tuleva nainen on ympärileikattu

Helsingin kätilöopistolla synnyttää jo viikoittain naisia, jotka on ympärileikattu, kertoo Helsingin Sanomat. Rikoslain mukaan tyttöjen ja naisten ympärileikkaus Suomessa on rangaistava teko. Suomessa elää kuitenkin paljon tänne muuttaneita naisia, jotka on ympärileikattu muualla.

”Ympärileikkaus vaikeuttaa monin tavoin synnytystä sekä synnyttäjän että meidän toiminnan kannalta. Se aiheuttaa synnyttäjälle kipua ja pelkoa, ja myös siten lisää synnytyksen hankaluutta”, sanoo Kätilöopiston kätilö Merja Rautava.

Suomessa ei ole toistaiseksi ollut seurantatietoja ympärileikattujen naisten synnytyksistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) alkaa nyt kerätä heistä tietoa tilastoihinsa.

Uuteen neuvolakorttiin merkitään, onko nainen ympärileikattu. Suomessa on otettu tavoitteeksi, että ympärileikatuille synnyttäjille tehtäisiin avausleikkaus jo ennen synnytystä. Ympärileikkauksen vakavampiin muotoihin liittyy jo raskauden aikaisia infektioriskejä sekä suurempi mahdollisuus synnytyskomplikaatioihin. Vasta synnytyssalissa tehty avausleikkaus lisää synnytyksen kivuliaisuutta, kestoa ja pidentää toipumisaikaa synnytyksestä.

Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksessa naisten ulkoiset sukuelimet poistetaan osittain tai täydellisesti tai niitä vahingoitetaan. Ympärileikkaus häiritsee monin tavoin tyttöjen ja naisten elämää.

Esimerkiksi Somaliassa 98 prosenttia tytöistä ja naisista ympärileikataan, Egyptissä 91 prosenttia, Sudanissa 88 prosenttia.