Kolmannes kuolee sydän- ja verisuonitauteihin

Journal of the American College of Cardiology -lehdessä julkaistun selvityksen perusteella vuonna 2015 sydän- ja verisuonitauteja sairasti yli 400 miljoonaa ihmistä ja 18 miljoonaa menehtyi niihin.

Edellisen 25 vuoden aikana kehitys on ollut pääosin positiivinen ja sydänperäiset kuolemat ovat vähentyneet etenkin varakkaissa maissa. Nyt suotuisa kehitys on kuitenkin pysähtymässä ja yhdistettynä köyhien ja keskituloisten maiden heikkenevään tilanteeseen ja väestönkehitykseen, sydän- ja verisuonitautikuolemat ovat yleistyneet entisestään.

Suurin taakka sydän- ja verisuonitaudit ovat Itä-Euroopassa, Keski-Aasiassa, Lähi-idässä, Etelä-Amerikassa, Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa ja Oseanian saarilla.

Suomessa kuolemista 34 prosenttia johtuu sydän- verisuonitaudeista ja 24 prosenttia syöpäkasvaimista. Dementiaan menehtyy noin 16 prosenttia. Myös tapaturmat, hengityselinten sairaudet ja alkoholi ovat yleisiä kuolinsyitä.

Selvityksestä kertoi Uutispalvelu Duodecim.