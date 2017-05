Suomen Yrittäjät: Valtion pitää maksaa, jos vanhempi hoitaa sairasta lasta kotona

Suomen Yrittäjien mukaan nykyinen perhevapaajärjestelmä on ankara erityisesti yrittäjille. Yrittäjät vaatii tiedotteessaan, että mallia korjataan niin, että kustannukset maksetaan verovaroista. Lisäksi yrittäjien mahdollisuutta pitää omia perhevapaita pitäisi parantaa.

– On oikein, että vanhempi hoitaa sairasta lasta kotona, mutta on väärin, että sen kustannukset maksaa yrittäjä eikä yhteiskunta. Tämä perhevapaajärjestelmän valuvika vaikeuttaa merkittävästi nuorten naisten työllisyyttä, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Hänen mukaansa yrittäjien on itse vaikea hyödyntää järjestelmää omissa perhevapaissaan.

– Yrittäjät siis rahoittavat muiden vapaita mutta pystyvät hyödyntämään niitä itse muita vähemmän. Tämä on kohtuutonta, Pentikäinen toteaa.

Suomen Yrittäjien tekemän kyselyn mukaan vain 54 prosenttia yrittäjistä on pystynyt pitämään lapsensa syntymän yhteydessä perhevapaata.

Malli aiheuttaa järjestön mukaan vaikeuksia erityisesti naisvaltaisten alojen työnantajayrittäjille ja voi johtaa jopa yrityksen kassakriisiin, kun yritys maksaa poissaolevalle työntekijälle ja saa vasta myöhemmin korvauksia Kansaneläkelaitokselta.

Suomen Yrittäjien mukaan 70 prosenttia pk-yrittäjistä kannattaa työnantajille vanhemmuudesta aiheutuvien kustannusten kattamista nykyistä laajemmin verovaroista.

Vanhemmuuden kustannuksia tasattava

Yksi lapsi maksaa Suomen Yrittäjien mukaan äidin työnantajalle nettona noin 8 000 euroa. Luvussa on otettu huomioon huhtikuun 2017 alusta voimaan tullut 2 500 euron kertakorvaus.

Noin puolet kustannuksista syntyy järjestön mukaan päivistä, jolloin työntekijä on kotona hoitamassa alle 10-vuotiasta sairasta lasta. Päiviä on arvioitu olevan keskimäärin viisi vuodessa lasta kohden.

– On vaikea ymmärtää, miksi työnantajan kuuluu rahoittaa lasten saamisesta ja hoitamisesta kuuluvat kulut. Vastuu kustannuksista on kannettava laajemmin. Lasten ja perheiden asia on koko yhteiskunnan asia, Pentikäinen sanoo.

Hänen mukaansa viime aikoina eri perhevapaamalleissa esitetyt ratkaisut, joilla tavoitellaan sitä, että nykyistä enemmän isiä jäisi hoitovapaalle, ovat tavoitteiltaan oikeita, mutta vaikeuttavat yrittämistä ja työllisyyttä.

– Esitykset osoittavat vieraantumista yrittäjien tilanteesta. Pienen yrityksen toiminta on usein hyvin riippuvaista äidin tai isän työpanoksesta ja osaamisesta. Siksi perheillä pitää olla mahdollisimman laaja mahdollisuus valita, kuka jää lasta hoitamaan.

Yrittäjät vaatii, että perhevapaajärjestelmää muutetaan siten, että yrityksille korvataan verovaroista tilapäisestä hoitovapaasta ja raskauden aikaisista lyhyistä sairauspoissaoloista aiheutuvat kustannukset. Tämän vaatimat noin 145 miljoonaa euroa voisi Yrittäjien mukaan säästää esimerkiksi yritystuista.

Lisäksi järjestö haluaa työpaikoille mahdollisuuden sopia paikallisesti sairausvakuutuslaista poikkeavia ratkaisuja työn ja perhevapaiden yhdistämiseksi, jotta työntekijällä säilyisi oikeus päivärahaan päiviltä, jolloin hän hoitaa lastaan.

Viimeiseksi Suomen Yrittäjät vaatii nykyistä joustavampaa mahdollisuutta yhdistää yrittäjyys ja lapsen hoitaminen vanhempainpäivärahalla.