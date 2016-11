Ylen toimittaja julkaisi pääministeri Juha Sipilän viestit

Viestien vaihto käytiin 25.–26. marraskuuta Salla Vuorikosken jutusta, joka koski Juha Sipilän sukulaisten yhteyksiä Terrafamen kaivoksen tekemiin tilauksiin.

Vuorikoski julkaisi sähköpostikeskustelun Facebook-sivuillaan, ei kuitenkaan pääministerin lähettämiä kansalaispalautteita.

Vuorikoski kertoo Facebookissa julkaisseensa viestit kahdesta syystä.

– Ensimmäinen ja painavin syy on se, että katson nyt tässä tilanteessa yleisöllä olevan oikeus saada tietoa yhteiskunnallisesti merkittävän asian taustoista. Journalistin tehtävä on välittää tietoa. En näe myöskään sellaista painavaa perustelua, jonka takia yleisön tiedonsaantia tässä kohdassa pitäisi rajoittaa, hän kirjoittaa.

Vuorikosken mukaan "toinen syy viestien julkaisemiseen on se, että Yleisradion toimituksellinen johto on niin ikään päätynyt samaan arvioon, jonka mukaan viestien sisältöä on syytä käsitellä julkisesti".