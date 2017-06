Vasemmistoliiton ex-puheenjohtaja: Voisin mennä Saulin teltoille kahvia keittämään

– Kyllä se tuli aika selkäytimestä. Olin jo pitempään miettinyt, onkohan se Sauli lähdössä uudelleen ehdolle. Ja huomasin, että olin kyllä toivonut sitä, pohtii Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes.

Hän ilmoittautui toukokuussa Twitterissä presidenttiehdokas Sauli Niinistön kannattajakortin allekirjoittajaksi "välittömästi". Siimes avaa nyt ratkaisunsa taustoja tuoreessa Nykypäivä-lehdessä julkaistussa haastattelussa.

Siimes ei ole kymmeneen vuoteen ollut enää mukana politiikassa eikä hänellä ole enää jäsenkirjaakaan. Siimeksen taustat tuntien Niinistön tukeminen herättää kuitenkin mielenkiintoa. Palautettakin on tullut.

– Onhan sitä kasvokkainkin kuittailtu, että ropsastipa teit, mutta eihän se (Niinistö) huono ole.

Siimes aikoo osallistua myös aktiivisesti Niinistön kampanjaan:

– Sanoin kotona miehelle, että voisin mennä Saulin teltoille kahvia keittämään.

Miksi toivot Sauli Niinistön jatkavan presidenttinä?

– Olen ilahtunut siitä, millä tavalla hän on hoitanut tätä tasavallan presidentin tehtävää. Minusta hän on ollut...(Siimes pysähtyy puntaroimaan sanojaan), jotenkin vain hyvä presidentti.

Siimeksen mielestä Niinistö "selvästi funtsii asioita". Miettii vanhana shakinpelaajana siirtojaan tarkoin etukäteen. Pitää yhteyksiä yllä taustalla. Luo ennustettavuutta ja pysyvyyttä maailman myllerryksen keskellä. Jos hän jotain tekee tai sanoo, se on yleensä harkittua ja punnittua.

– Haluan, että maallani on sellainen presidentti, joka ajattelee asioita strategisesti ja fiksusti eteenpäin samalla, kun maailma ympärillä kuohuu.

Suvi-Anne Siimes myöntää, että Niinistön päätös pyrkiä presidentiksi valitsijayhdistyksen kautta madalsi kynnystä lähteä tukemaan häntä avoimesti. Jos Niinistö olisi kokoomuksen ehdokas, Siimes tuskin olisi lähdössä teltoille keittämään kahvia. Eikä olisi ehkä lähettänyt sitä Twitter-viestiäkään.

– Lopputulos olisi silti varmaan sama. Äänestäisin Saulia riippumatta siitä, vaikka hän olisi kokoomuksen ehdokas.

Siimeksen mielestä Niinistö on kyennyt presidenttinä nousemaan puoluepolitiikan yläpuolelle ja "ihan oikeasti" kaikkien suomalaisten presidentiksi. Tarja Halonenkin puhui itsestään koko kansan presidenttinä, mutta hän jäi Siimeksen mielestä enemmän alkuperäiseen puolueeseensa kiinni. Oli "henkisesti demari" presidenttinäkin.

– Minähän tein Tarja Halosen hyväksi kaksissa vaaleissa töitä ja äänestin häntä, mutta näin jälkikäteen – tällä elämänkokemuksella – täytyy sanoa, että nykyinen presidentti on tehnyt tässä asiassa jotain toisin. Arvostan sitä.

Ukrainan tapahtumat muuttivat maailmankuvani

Suvi-Anne Siimes sanoo arvostavansa presidentti Sauli Niinistön otteita Suomen puolustuskyvyn vahvistamisessa ja sitä, että hän on pitänyt yllä Suomen sotilaallisen yhteistyön mahdollisuuksia.

Niinistö on puhunut lämpimästi etenkin EU:n puolustusyhteistyön syventämisestä. Asiasta, joka etenee nyt EU:ssa isoin harppauksin Saksan ja Ranskan johdolla. Siimes tunnustaa, ettei tämä ole presidentin teemoista hänelle kuitenkaan välttämättä "niitä suosikkeja". Miksei?

– Yhteisiä (puolustus) hankintoja on varmasti hyvä pohtia, mutta kyllähän me kaikki tiedämme, että EU:n yhteiseen armeijaan on tähtitieteellinen matka. On kuitenkin tärkeä asia ja viesti, että olemme sitoutuneet vahvasti EU:n yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.

– Miten Eurooppa pystyisi selviytymään ilman Yhdysvaltoja? Se on ehkä se, mitä tässä kannattaa miettiä, hän jatkaa.

Suvi-Anne Siimes sanoo suoraan, että Ukrainan tapahtumat ovat muuttaneet hänen maailmankuvaansa. Ne ovat pakottaneet ymmärtämään ja hyväksymään paremmin myös voimapolitiikkaa. Suomen mahdollista Nato-jäsenyyttä hän ei halua tässä lähteä arvioimaan suuntaan taikka toiseen, mutta:

– Voisin sanoa vaikka näin, että arvostan ja ymmärrän hyvin, miksi Baltian maat haluavat olla Natossa. Miksi Virolle on niin tärkeää, että siellä on myös Naton operatiivista kykyä.