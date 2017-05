Aggressiivisimmat suusyövät voi jatkossa olla mahdollista tunnistaa

Ilmiön havaitsi Johannes Dunkel Turun yliopistoon tekemässään väitöskirjassa. Tutkimus osoitti myös, että mahdollinen uusi syöpähoito – Clever-1-molekyylin estäminen – tehostaa elimistön vasta-ainetuotantoa. Tutkimustulokset voivat jatkossa auttaa valitsemaan sopivaa hoitoa syöpäpotilaille.

Dunkel tutki väitöstyössään merkkiaineita, jotka ennustavat varhaisvaiheessa todettujen suusyöpäkasvainten aggressiivisuutta. Merkkiaineet ovat molekyylejä, joita voidaan havaita syöpäkasvaimesta.

– Tällä hetkellä hoitopäätökset perustuvat kasvaimen kokoon, sijaintiin ja levinneisyyteen. Väitöstyössäni halusin tutkia syövän molekyylitason muutoksia, jotka kertovat syövän aggressiivisuudesta. Näitä ei ole aiemmin voitu kliinisesti arvioida eikä siten käyttää hoitopäätöksien perustana, Dunkel kertoo väitöstiedotteessaan.

Noin 300 suomalaista sairastuu suusyöpään joka vuosi. Tupakointi ja alkoholi ovat suusyövän merkittävimmät riskitekijät, mutta tupakoinnin vähentymisestä huolimatta syövän ilmaantuvuus on Suomessa lisääntynyt.

Vuoden kuluessa viidennes sairastuneista on kuollut ja viiden vuoden kuluessa kolmasosa. Riittävän laajalla hoidolla suusyövän etenemistä voidaan kuitenkin usein estää.

Syöpäkasvaimen aggressiivisuuden tunteminen voi auttaa valitsemaan potilaalle riittävän laajan hoidon. Suusyöpää hoidetaan ensisijaisesti leikkauksella. Lisäksi voidaan tarvittaessa antaa sädehoitoa ja kemoterapiaa.

Laaja leikkaus ja liitännäishoidot parantavat ennustetta oleellisesti, mutta ne lisäävät samalla hoitoon liittyvää sairastuvuutta. Siksi hoito on tärkeää valita harkiten.

Mahdollinen uusi syöpähoito

Dunkel tarkasteli työssään myös Clever-1-nimistä molekyyliä. Akateemikko Sirpa Jalkasen johtamassa tutkimusryhmässä on aiemmin havaittu, että Clever-1-molekyyliin kohdistuva hoito hidastaa syövän kasvua. Tarkkaa mekanismia ei vielä kuitenkaan tunneta kattavasti.

– Clever-1-molekyylin toiminnan estäminen on mahdollinen tulevaisuuden syöpähoito. Halusin tutkia, miten tämä vaikuttaa elimistön normaaliin immuunipuolustukseen. Havaitsin, että kun molekyylin toiminta estetään hiiressä geneettisellä manipulaatiolla, niiden elimistön vasta-ainetuotanto kiihtyy. Vaikuttaa siis epätodennäköiseltä, että estäminen ainakaan lisäisi potilaan herkkyyttä tartuntataudeille, mikäli sama ilmiö on todettavissa myös potilailla. Voidaan myös spekuloida, että lisääntynyt vasta-ainetuotanto saattaisi tehostaa Clever-1-molekyyliin kohdistuvan syöpähoidon tehoa, Dunkel kertoo.

LL Johannes Dunkelin väitöskirja Heterogeneity of oral cavity cancer with special attention to immune function of CLEVER-1 tarkastetaan perjantaina 5. toukokuuta Turun yliopistossa.