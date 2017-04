Vihreät eteni kaikissa suurissa kaupungeissa, useimmissa harppauksin

Helsingissä kokoomus säilytti suurimman puolueen asemansa pormestariehdokas Jan Vapaavuoren äänivyöryn ansiosta. Kokoomus sai 28,4 prosenttia äänistä (+1,5 prosenttiyksikköä). Vihreät on toiseksi suurin 24,1 prosentilla (+1,8 %-yks.) ja SDP kolmanneksi suurin 13,8 prosentilla (-3,0 %-yks.).

Espoossa kokoomus on edelleen suurin puolue 33,7 prosentin kannatuksella (-2,3 %-yks.). Toiseksi suurin on vihreät 22,3 prosentilla (+5,5 %-yks.) ja kolmas on SDP 12,5 prosentin kannatuksella (-1,0 %-yks.).

Vantaalla suurin puolue on jälleen SDP 25,2 prosentin kannatuksella (-0,9 %-yks.). Toiseksi suurin on kokoomus 24,3 prosentilla (-1,1 %-yks.) ja kolmanneksi suurin vihreät 17,8 prosentilla (+4,2 %-yks.).

Lahdessa kovin tappio kokoomukselle

Lahden suurimmaksi puolueeksi nousi SDP 30,5 prosentin kannatuksella (+2,0 %-yks.). Kokoomus menetti suurimman puolueen asemansa ja koki suurista kaupungeista kovimman tappion Lahdessa. Kokoomuksen kannatus on Lahdessa 23,5 prosenttia (-5,6 %-yks.). Kolmanneksi suurin puolue on vihreät 11,4 prosentilla (+6,3 %-yks.).

Myös Tampereella kokoomus menetti suurimman puolueen aseman SDP:lle, jonka kannatus oli 22,1 prosentilla (-1,4 %-yks.). Kokoomuksen kannatus on 21,6 prosenttia (-3,2 %-yks.). Kolmas on vihreät 20,0 prosentilla (+5,9, %-yks.).

Turussa kokoomus piti suurimman puolueen asemansa 23,3 prosentilla (-2,4 %-yks.). Toiseksi suurin puolue on vihreät 19,6 prosentilla (+5,1 %-yks.) ja kolmanneksi suurin SDP 17,1 prosentilla (-3,2 %-yks.).

Jyväskylässä vihreät nousivat ensimmäistä kertaa suuren kunnan suurimmaksi puolueeksi 19,8 prosentilla (+8,8 %-yks.). Suurimman puolueen aseman menetti SDP 19,3 prosentilla (-4,8 %-yks.). Kolmantena on kokoomus 17,4 prosentilla (-1,2 %-yks.).

Keskusta suurin Kuopiossa ja Oulussa

Kuopiossa suurin puolue on keskusta 23,2 prosentilla (-0,8 %-yks.). Toiseksi suurin on kokoomus 20,1 prosentilla (-1,5 %-yks.) ja kolmanneksi suurin SDP 18,6 prosentilla (-0,9 %-yks.). Vihreät sai 12,7 prosenttia äänistä (+4,9 %-yks.).

Oulussa suurin puolue on keskusta 24,2 prosentilla (-2,9 %-yks.). Toiseksi suurin on kokoomus 19,1 prosentilla (-0,8 %-yks.) ja kolmanneksi suurin vasemmistoliitto 15,9 prosentilla (+1,5 %-yks.). Neljäntenä on vihreät 14,7 prosentilla (+14,7 %-yks.).