Sunnuntaisuomalainen: Psykoterapeuttien määrissä suuret alueelliset erot

Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa tekevien psykoterapeuttien määrissä on isot alueelliset erot, kertoo Sunnuntaisuomalainen. Tilanne on paras Uudellamaalla, jossa on yksi psykoterapeutti noin 1100:aa asukasta kohden, kun esimerkiksi Ahvenanmaalla määrä on yksi 4500 kohden ja Lapissa yksi 3000 asukasta kohden.

Psykologiliiton puheenjohtaja Annarilla Ahtolan mukaan alueellisia eroja on, koska psykoterapeutit ovat keskittyneet kasvukeskuksiin. Valtakunnallisesti psykoterapeutteja ei kuitenkaan ole liian vähän.

Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakan mukaan erot johtuvat pitkälti siitä, että ihmisiä on vaikea saada töihin kasvukeskusten ulkopuolelle.

– Etelä-Savossa ja Lapissa tilanne on kaikista huonoin, Sydänmaanlakka arvioi Sunnuntaisuomalaiselle.

Viime vuonna Kelan kuntoutuspsykoterapiaa sai ennätyksellisesti lähes 32 000 ihmistä.