LM: Suojelupoliisi ei aio perustaa mustaa listaa radikaaleista saarnaajista

Suojelupoliisi ei kuitenkaan pidä vastaavaa listaa Suomessa tarpeellisena. Suojelupoliisia kiinnostavat sellaiset henkilöt, jotka asuvat Suomessa tai joilla on kytköksiä Suomeen.

– Meillä ei ole samanlaista listaa kuin Tanskalla. Suojelupoliisilla on tällä hetkellä noin 350 terrorismin torjunnan kohdehenkilöä. Näillä henkilöillä on kytköksiä terroristijärjestöihin tai he osallistuvat radikalisoivaan toimintaan. Suojelupoliisi on määritellyt kohdehenkilöitä useiden vuosien ajan, kertoo Supon viestintäasiantuntija Verna Leinonen Lännen Median muun muassa Turun Sanomissa iimestyneessä jutussa.

Ulkopoliittisen instituutin vieraileva vanhempi tutkija Olli Ruohomäki pitää Tanskan tekemää linjausta suoraselkäisenä. Ruohomäki on erikoistunut muun muassa terrorismiin ja radikalisaatioon.

– Kyse on vihapuheen levityksestä. Vihapuhetta löytyy netistäkin, mutta jo vihapuheen levittäjän fyysinen läsnäolo on ongelma, sillä se kerää yhteen radikaalista ajattelusta kiinnostuneita ja edesauttaa sellaista verkostoitumista, joka muodostaa yhteiskuntarauhan kannalta turvallisuusuhkaa, Ruohomäki sanoo Lännen Medialle.