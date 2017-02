Hoitajaliitto vaatii: Hoitajamitoitukseen laskettava vain koulutettu henkilökunta

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on huolissaan vanhustenhoidon tilasta ympärivuorokautisessa hoidossa ja kotihoidossa, kertoo liiton tiedote.

"Vanhustenhoidon henkilöstömitoituksesta on käyty viime vuosina kiivasta keskustelua. Selkeä viesti vanhustenhoidossa työskenteleviltä hoitajilta on, että koulutettua hoitohenkilökuntaa on oltava nykyistä enemmän. Mitoitus on riittämätön niin ympärivuorokautisessa hoidossa kuin myös kotihoidossa. Kotihoito on lähellä katkeamispistettä", tiedotteessa todetaan.

Hallitus perui suunnitelmansa pienentää minimihenkilöstömitoitusta, mutta on päättänyt laskea mitoitukseen myös muita kuin hoitajia. SuPerin mukaan tämä heikentää potilasturvallisuutta ja hoidon laatua. Myös työturvallisuus on liiton mukaan vaarassa.

"Mitoitukseen tulisi laskea vain koulutettu hoitohenkilökunta. Myös avustavaa henkilökuntaa tarvitaan, mutta turvallinen hoito rakentuu sille, että koulutettua hoitohenkilökuntaa on riittävästi. Ammatillisuus näkyy hoidon laadussa ja asiakkaan kohtaamisessa".

"Sairauspoissaolojen määrä on paikoin todella suuri. Henkilöstömitoituksessa ei ole yhtään löysää. Kun resurssit ovat pienet, hoitajat eivät ehdi olla asiakkaan kanssa niin paljon kuin haluaisivat", tiedotteessa sanotaan.