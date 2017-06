"Epäkohdista vaikea ilmoittaa rangaistusten takia" – SuPer vaatii kotihoitoon lisää työntekijöitä

Silja Paavola viittaa THL:n julkaisemaan tutkimukseen, jonka mukaan vanhustenhoidon yksiköissä henkilöstö on huolissaan siitä, ettei ehdi tehdä työtään niin hyvin kuin haluaisi.

– Kotihoidossa jopa puolet työntekijöistä koki, ettei ehdi tekemään työtä kunnolla tai että joutuu ottamaan vastaan tehtäviä ilman riittäviä resursseja. Myös SuPerin selvitykset kertovat samaa karua viestiä kotihoidon tilanteesta, Paavola toteaa tiedotteessaan.

Paavolan mukaan vuonna 2013 voimaan tullut vanhuspalvelulaki vahvisti, että laitoshoitoa vähennetään, mutta kotihoito jäi kehittämättä ennen laitoshoidon purkamista.

– Monessa kunnassa käyntimäärät ovat nousseet tuhansilla käynneillä vuodessa. Henkilöstömäärä on kuitenkin pidetty lähes samana. Pelkkä työn organisointi ja tekniset apuvälineet eivät riitä laadukkaan hoidon toteuttamiseen. Tarvitaan lisää henkilökuntaa, Paavola vaatii.

Hän muistuttaa myös, että SuPerin viime kesänä julkistaman selvityksen mukaan lähi- ja perushoitajista 93 prosenttia oli huolissaan hoidon laadusta. Hoidettaville ei ole riittävästi aikaa eikä heidän yksilöllisiä tarpeitaan pystytä huomioimaan. Vastaajista 70 prosenttia joutuu tekemään viikoittain asioita, jotka ovat ristiriidassa heidän omien arvojensa kanssa.

– Sosiaalihuoltolain mukaan henkilökunnalla on ilmoitusvelvollisuus epäkohdista. Käytännössä työntekijöiden on monin paikoin ollut vaikea toteuttaa ilmoitusvelvollisuuttaan, sillä siitä on aiheutunut työpaikalla rangaistustoimia, Paavola kertoo.