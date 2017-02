Puolustusyhteistyölle Ruotsin kanssa ei rajoitteita, Yhdysvallat Suomelle tärkeä kumppani

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan hallituksen puolustusselonteosta maailmalle lähtevä viesti on, että Suomi pitää huolta omasta puolustuskyvystään.

– Mutta emme tee sitä yksin. Tärkeimpiä kumppanimaitamme ovat Ruotsi ja Yhdysvallat, Orpo sanoi.

Hallituksen tänään hyväksymän puolustusselonteon mukaan kahdenvälinen puolustusyhteistyö Ruotsin kanssa on erityisasemassa ja Yhdysvallat on Suomelle tärkeä kumppani.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) sanoi, ettei puolustusselonteossa aseteta Ruotsin kanssa tehtävän puolustusyhteistyön syventämiselle mitään rajoitteita.

– Mennään mahdollisimman pitkälle. Luottamusta kasvatetaan ja katsotaan, mihin tämä sitten johtaa, Niinistö sanoi.

Selonteon mukaan Suomi ja Ruotsi syventävät puolustusyhteistyötä, jota kehitetään kattamaan operatiivinen suunnittelu kaikissa tilanteissa. Esimerkkejä voisivat olla alueellisen koskemattomuuden turvaaminen tai YK:n peruskirjan 51 artiklan mukaisen kollektiivisen itsepuolustusoikeuden harjoittaminen.

Niinistöltä kysyttiin, eikö yhteistyö Ruotsin kanssa perustu Suomen osalta toiveajatteluun.

– Me emme puolustusta rakenna sen varaan, että me Ruotsilta jotain saisimme. Me emme laske sen varaan, että saisimme Ruotsilta kriisin tullen apua, mutta olemme valmiit vastaanottamaan sitä ja luomme valmiuksia. Jos historian valossa asiaa katsotaan, niin kyllähän Ruotsi Suomea tulee auttamaan, jos siitä on hyötyä Ruotsille itselleen. Tämänhän me näimme talvisodassa, Niinistö vastasi.

Puolustusyhteistyö Yhdysvaltojen kanssa parantaa selonteon mukaan Suomen puolustuskykyä. Suomi jatkaa tiivistä materiaaliyhteistyötä sekä syventää muuta puolustusyhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa kahdenvälistä puolustusyhteistyötä koskevan aiejulistuksen mukaisesti. Siihen sisältyvät puolustuspoliittisen dialogin syventäminen, tiedonvaihto, suorituskykyjen ja valmiuden sekä yhteistoimintakyvyn vahvistaminen, harjoitustoiminta sekä materiaali- ja tutkimusyhteistyö.

Suomi liittoutui EU:n myötä

Selonteon mukaan Suomi edistää määrätietoisesti Euroopan unionin puolustusyhteistyön ja puolustuspolitiikan kehittämistä. Yhteistyö Naton kanssa on tärkeää unionin puolustusyhteistyötä kehitettäessä.

– Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa, mutta me emme ole enää puolueeton maa, kuten yritimme kylmän sodan aikana olla, sillä poliittisesti olemme Euroopan unioniin liittymisen myötä liittoutuneet, Niinistö totesi.

Hänen mukaansa on selvää, että EU:n jäsenenä Suomi ei voi olla ulkopuolinen, jos sen lähialueella tai muualla Euroopassa turvallisuus olisi uhattuna, eikä sotilaallista voimankäyttöä tai sillä uhkaamista Suomea vastaan voida sulkea pois.

– Suomen on kyettävä vastaamaan sotilaalliseen painostukseen, nopeasti kehittyvään, yllätykselliseen sotilaalliseen uhkaan, mutta myös laajamittaiseen perinteisempään sotilaalliseen hyökkäykseen, Niinistö määritteli.

Suomi pitää yllä mahdollisuutta hakea jäsenyyttä Natossa seuraten tarkasti turvallisuusympäristönsä muutosta. Puolustuskykyä kehitettäessä otetaan jatkossakin huomioon kansainvälinen yhteensopivuus ja varmistetaan, ettei mahdolliselle sotilaalliselle liittoutumiselle muodostu käytännön esteitä.

Suomi edistää Naton laajennettujen mahdollisuuksien kumppanuuden sekä Naton, Suomen ja Ruotsin välisen (28+2) yhteistyön syventämistä hyödyntäen avoinna olevat mahdollisuudet muun muassa harjoitus- ja koulutustoiminnassa sekä yhteisen tilannetietoisuuden kehittämisessä.

Pohjoismaista puolustusyhteistyötä (Nordefco) kehitetään muun muassa tilannekuvayhteistyön ja koulutus- ja harjoitustoiminnan alueilla. Suomi pyrkii lisäämään meri- ja ilmavoimien tukikohtien sekä harjoitusalueiden yhteiskäyttöä joustavan ja tehokkaan harjoitustoiminnan kehittämiseksi. Puolustusmateriaalialalla jatketaan yhteisiä hankevalmisteluja sekä kehitetään teollisuusyhteistyötä.