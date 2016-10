Suomi tukee Afganistania noin 110 miljoonalla eurolla

Brysselissä järjestettiin keskiviikkona EU:n ja Afganistanin isännöimä huippukokous, jossa kansainvälinen yhteisö sitoutui tukemaan Afganistania kehitysavulla 2017–2020.

Ulkoministeriön tiedotteen mukaan Suomen tukilupaus neljälle vuodelle on noin 110 miljoonaa euroa.

Tuki kanavoidaan pääosin Maailmanpankin ja YK-järjestöjen kautta kolmelle keskeiselle sektorille: oikeus ja turvallisuus, peruspalvelujen kehittäminen sekä talouden perustan kehittäminen.

Tukilupausten myötä Afganistanilta odotetaan avun asianmukaista käyttöä ja yhteiskunnassa heikoimmassa asemassa olevien tukemista.

Afganistanin vakauttaminen on ulkoministeriön mukaan yksi merkittävimmistä kansainvälisistä yhteisoperaatioista.

Tuloksia on saatu aikaan esimerkiksi koulutuksen kehittämisessä, terveydenhuollossa ja korruption vastaisessa työssä. Myös naisten asema on parantunut, ja äiti- ja lapsikuolleisuus ovat pienentyneet. Koko maassa elinajanodote on vuoden 2001 jälkeen noussut lähes 20 vuodella.

Suomi on sitoutunut Afganistanin pitkäjänteiseen tukemiseen. Tavoitteena on, että Afganistanin kehitys jatkuu myönteiseen suuntaan eikä maa ajaudu uudelleen sekasortoon.

Vuodesta 2002 lähtien Suomen kehitysyhteistyörahoitus Afganistanille on ollut yhteensä noin 275 miljoonaa euroa. Sotilaallisen kriisinhallinnan rahoitus on ollut noin 300 miljoonaa euroa.