Hän todella loi tästä salaliittoteorian maailmalle: Suomea ei ole olemassa

Vice on julkaissut pitkän artikkelin otsikolla Tämä kaveri todisti Internetille vahingossa, että Suomea ei ole olemassa.

Jostain syystä Vice Sweden on jakanut jutun twitterissä.

"Teorian profeetaksi" mainitaan 22-vuotias Jack, joka tunnetaan Reddit-palvelussa Raregan-nimellä. Kyse on tästä Rareganin vuoden takaisesta suositusta Reddit-kirjoituksesta, jossa hän muun muassa kertoi vanhempiensa joskus kertomista opetuksista, joiden mukaan Suomi on vain Itä-Ruotsia, kartat on muutettu YK:n salaliiton mukaisiksi ja Nokian omistavat japanilaiset.

Vice nimittää tuota Rareganin vuodatusta Suomea-ei-ole -salaliiton vuorisaarnaksi. Ajatuksen kerrotaan luoneen oman elämänsä, kun monet suomalaiset viestivät hänelle asiasta.

Redditillä on keskustelun seurauksena alasivu r/finlandConspiracy. Jack siteeraa "Poen lakia", jonka mukaan on mahdotonta luoda niin liioiteltua ja äärimmäistä parodiaa, jota jotkut lukijat eivät ottaisi tosissaan.

– Ajattelen että Suomi-salaliitto on täydellinen esimerkki siitä. Sanoisin että 90 prosenttia ihmisistä pitää sitä parodiana ja vitsinä ja osaa ottaa sen sellaisena. Mutta 10 prosenttia ihmisistä aidosti uskoo, että se on jotain, joka pitää 'todistaa' tai 'paljastaa' kummaltakin puolelta, Jack ihmettelee.