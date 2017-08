Tässä on Suomen ensimmäinen pyöräkatu: Autot sallitaan, mutta vain pyörien vauhdilla

Joensuuhun avattiin perjantaina Suomen ensimmäinen pyöräkatu. Pyöräliiton toiminnanjohtaja Matti Koistinen ja Joensuun Polkijoiden puheenjohtaja Juhana Venäläinen luovuttivat kadun avajaistilaisuudessa Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalaiselle Suomen ensimmäisen pyöräkatu -liikennemerkin.

– Kyseessä on täysin uusi katutyyppi Suomessa, joka osoittaa konkreettisesti, mitä uudenlainen pyöräliikenteen suunnittelu on. Toivon, että muut suomalaiset kaupungit rohkaistuvat tästä esimerkistä ja ryhtyvät suunnittelemaan pyöräkatuja, vaikka katutyypin määrittelyt ovat vasta tulossa uudistettavaan tieliikennelakiin, Matti Koistinen sanoo pyöräliiton tiedotteessa.

Joensuun pyöräkatu on kolmen korttelin pituinen osuus Kauppakadulla Yläsatamakadun ja Rauhankadun välillä. Se on päällystetty punaisella asfaltilla ja reunoilla on väylät jalankulkijoille.

Pyöräkadulla saavat ajaa myös moottoriajoneuvot, mutta siellä liikutaan pyöräilijöiden ehdoilla. Autoilijoiden on sopeutettava vauhtinsa pyöräilijöiden tahtiin.