Suomen Luonto: Vuodessa käytetään 300 miljoonaa muovikassia

Suomessa käytetään Suomen Luonnon mukaan 300 miljoonaa muovikassia vuodessa. Lukuun ei lasketa ohuita muovipusseja kuten hedelmäpusseja, joita käytetään 900 miljoonaa kappaletta vuosittain.

Erikoissuunnittelija Hanna Salmenperä Suomen ympäristökeskuksesta arvioi lehdelle, että parhaat tavat suitsia muovikassien käyttöä ovat vapaaehtoinen sopimus ja muovikassien täysmaksullisuus.

Kaupan liitto teki lokakuun lopussa ympäristöministeriön kanssa muovikassisopimuksen. Tavoitteena on vähentää muovikassien kulutusta nykyisestä 55 kappaleesta 40 kappaleeseen henkeä kohden vuoden 2025 loppuun mennessä.

Muovikassisopimuksessa olivat allekirjoitushetkellä mukana isoista kaupoista Kesko, Lidl, SOK, Stockmann sekä Tokmanni.

Eurooppalaisessa vertailussa Suomi on kuitenkin lehden mukaan maltillinen muovipussikansa. Esimerkiksi Virossa pusseja kulutetaan 400 kappaletta henkeä kohden vuosittain. Valtaosa Suomessa kulutetuista kasseista on valmistettu kotimaassa, ja niistä yli puolet on kierrätysmuovia.

Salmenperä muistuttaa lisäksi, että meriympäristössä muovipussi säilyy 20–30 vuotta. Itämerellä roskasta on 56 prosenttia muovia.

Suomen Luonto on valinnut vuoden 2016 turhakkeeksi muovikassin. Toimitus valitsi turhakkeen lehden lukijoiden lähettämien ehdokaiden joukosta. Aiemmin turhakkeeksi on valittu muun muassa hajustettu roskapussi, automaattinen saippua-annostelija ja hampurilaisaterian kylkiäinen.