Brittien paikat EU-parlamentissa jaetaan, Suomi saa ehdotuksessa yhden mepin lisää

Suomi saa seuraavissa EU-vaaleissa 14 paikkaa EU-parlamentissa nykyisen 13 paikan sijaan, jos tuore ehdotus uudesta paikkajaosta toteutuu.

EU-parlamentin kahden suurimman ryhmän esittelijät Danuta Hubner (EPP) ja Silva Pereira (SD) ehdottavat, että EU-parlamentaarikkojen määrää vähennetään vaaleissa vuonna 2019. Nykyisin meppejä on 751, mutta ehdotuksen mukaan määrä putoaa 700:ään.

Muutoksen syynä on se, että Britannia on ilmoittanut eroavansa EU:sta maaliskuussa 2019. Britannialla on tällä hetkellä 73 meppiä.

Hubnerin ja Pereiran esitys käsitellään seuraavaksi EU-parlamentin perussopimusvaliokunnassa ja sen jälkeen täysistunnossa.

Esittelijöiden mukaan uudessa paikkajaossa on tärkeää, että yksikään maa ei menetä meppipaikkoja ja että Britannian paikkoja jaetaan "minimaalinen" määrä. Ehdotuksen mukaan 16 maata saisi lisäpaikkoja, kun taas 11 joutuisi tyytymään nykyiseen määrään.

Suomella oli 14 meppiä vuoteen 2009 saakka, jolloin määrä väheni yhdellä. Vuonna 2014, kun meppipaikkoja järjestettiin jälleen uudelleen, Suomi sai pitää paikkansa.