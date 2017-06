"Olen heille Make vaan" – suomalaismies kertoo IS:lle millaista Pohjois-Koreassa on oikeasti

Markku Toimela kävi ensimmäistä kertaa Pohjois-Koreassa vuonna 2008 Suomen helluntaiseurakuntien lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö Fidan lähettämänä. Sen jälkeen hän on pyrkinyt auttamaan tavallisia ihmisiä ruohonjuuritasolla rakentamalla perunakellareita ja korjaamalla sairaaloita.

Ilta-Sanomat kertoo tästä löytyvässä jutussa Toimelasta ja hänen yhdessä toimittaja Kaj Aallon kanssa kirjoittamastaan kirjasta Salakahvilla Pohjois-Koreassa, Markku Toimelan jännittävä tie Pohjois-Korean luottomieheksi (Docendo 2017)

Nimi viittaa siihen, miten ystävyyttä aluksi varautuneisiin pohjoiskorealaisiin on hierottu kahvi- tai teekupposen äärellä. Luottamus on rakentunut hissukseen ja Toimela on onnistunut vakuuttamaan auttamistyönsä olevan täysin epäpoliittista.

– Pyrin sellaiseen luottamussuhteeseen, että voimme aina mennä sinne avoimesti. Olen kertonut tästä kirjastakin Pohjois-Korean suurlähetystölle etukäteen ja lupasin toimittaa sen heille, Toimela kertoo Ilta-Sanomille.

Missä ikinä kulkeekin, Toimelan mukana seuraa koordinaattori, eli hallinnon esiliina. Toimela uskoo tehneensä koordinaattoreihin vaikutuksen, harmaiden hiuksien lisäksi.

– Varmaan he joskus nauttivatkin, kun kaikki ei ole aina yhtä harmaata, vaan rakentajien kyydissä sattuu ja tapahtuu, Toimela sanoo.

Työssään Toimela kertoo törmänneensä köyhiin, monin tavoin taitamattomiin mutta ystävällisiin ihmisiin.

Hienotunteisuutta ja tilannetajua on tarvittu, kun on pitänyt löytää metallipaja, joka voisi tehdä vesisäiliön sairaalaan tai laattojen tekijän, jolta voisi ostaa lattialaattoja, kun yksikään kauppa tai paja ei mainosta toimintaansa. Ulkomaalainen ei Toimelan mukaan saa ostaa mitään, joten luovia ratkaisuja tarvitaan. Esimerkiksi tässä tilanteessa maksu laatoista suoritettiin autossa.

Toimela korostaa, että on auttamistyössään pyrkinyt olemaan aiheuttamatta harmia paikallisille ja uskoo, että on siinä onnistunut.

Hän sanoo olevansa pohjoiskorealaisille "Make vaan". Hän kertoo, ettei Pohjois-Koreasta löydy usein kuvailtuja robotti-ihmisiä vaan ihan tavallista väkeä, joka on ystävällistä ja helposti lähestyttävää.

Markku Toimelan mukaan pohjoiskorealaiset pikkupojat unelmoivat lentäjän ja tytöt taas lääkärin tai opettajan urasta. Aikuislta unelmista on turha kysellä.

– Pohjoiskorealaiset ovat varautuneita, mutta kun projekti alkaa hiipua ja olen lähdössä lopullisesti pois, tulee herkkiä hetkiä, jotka ottavat koville sekä heille että minulle