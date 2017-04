Suomalaiset uskovat huippuosaamiseensa

Suomalaisen Työn Liiton teettämän Made by Finland -kampanjatutkimuksen mukaan jopa 86 prosenttia suomalaisista haluaisi kuulla enemmän suomalaisyritysten menestystarinoista. Suomalaiset uskovat liiton mukaan vahvasti siihen, että Suomessa on maailmanluokan huippuosaamista ja he ovat kiinnostuneita kuulemaan suomalaisten yritysten onnistumisista.

– Tulos kertoo toisaalta vahvasta luottamuksesta osaamiseen, jota maamme yrityksistä löytyy, mutta toisaalta myös siitä, miten vähän me tunnemme yritysten ja yksittäisten työntekijöiden osaamista ja onnistumisia. Suomessa huippuosaamista pidetään turhaan piilossa, kertoo Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala tiedotteessa.

Lausalan mukaan suomalaisilla on suuri tarve kuulla kannustavia esimerkkejä ja tarinoita onnistumisista ja suomalaisen työn pärjäämisestä.

– Nyt kun taloustilannekin osoittaa piristymisen merkkejä, haluamme Made by Finland -kampanjallamme nostaa esiin maailman parasta työtä eli suomalaista osaamista, Lausala kiteyttää.

Kyselyn vastaajista 97 prosenttia halusi olla ylpeitä omasta työstä ja jakaa osaamistaan myös muiden ihmisten kanssa. Lisäksi 96 prosenttia oli yhtä mieltä siitä, että osaamisen ja tiedon jakamisen merkitys korostuu entisestään tulevaisuuden työelämässä.

Taloustutkimuksen tekemä kyselytutkimus toteutettiin helmikuussa, ja siihen vastasi 2 219 iältään 18–79-vuotiasta suomalaista.