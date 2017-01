Rakennusliiton Kyösti Suokas: Juhana Vartiaisen malli tarkoittaisi 50 prosentin palkanalennusta

Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas kritisoi blogissaan kansanedustaja Juhana Vartiaisen (kok.) ehdotuksia siitä, millä tavoin Suomen tulisi muuttaa lainsäädäntöään, jotta se voisi saavuttaa Ruotsin kehityksen. Vartiainen ehdottaa muun muassa, että työehtosopimusten yleissitovuus sekä työttömyysturvan lisäpäivät ja kotihoidontuki tulisi poistaa.

– Kuinka ollakaan, onnela olisi jälleen saavutettavissa ilman rikkaiden lompsan avaamista. Pienituloiset vain entistä syvemmälle kyykkyyn, Suokas kirjoittaa.

Hänen mukaansa rakentajille yleissitovuuden poisto tarkottaisi Vartiasen mallilla 50 prosentin palkanalennusta.

– Suomen työmailla seikkailee jo nyt kymmeniä tuhansia ulkomaisia reppumiehiä EU:sta. Rajojen avaaminen kehitysmaita myöten tekisi Suomessa asuvien työllistymisen entistä haasteellisemmaksi, kuten nykyään hienosti sanotaan, Suokas sanoo.

Työttömyysturvan lisäpäivät ovat hänen mukaansa voineet olla pelastus rakentajille, joiden työkyky laskee fyysisessä työssä ennen eläkeikää.

– Rakentajien keskimääräinen työnteon lopettamisikä on 58 vuotta. Se on ollut sitä pitkään ja tulee olemaan. Valitettavasti vain entistä harvemmalle, kun ”työttömyysputken” alaikärajaa on jatkuvasti hivutettu ylöspäin, Suokas sanoo.

Kotihoidon tuki on hänen mukaansa passivoiva, jos nainen sen varjolla jättää menemättä työpaikkaansa.

– Paljonkohan näitä tapauksia kuitenkaan on? Nollatuntisopimuksella työskentelevälle pienituloisille se on aivan käypä vaihtoehto. Miksi viedä omat pienet lapset sairastelemaan päivähoitoon ja käydä itse töissä, jos päivähoitomaksujen ja työssäkäyntikustannusten jälkeen ei jää muuta jäljelle kuin väsynyt olo.

Suokas sanoo jo aiemmin todenneensa, että hän ja Vartiainen näkevät nämä asiat eri tavoin.

– Turha etsiä malkaa toisen silmästä. Ihmisten arvomaailmat ovat vain kovasti erilaisia, hän päättää.