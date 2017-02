Suna Kymäläinen Ylelle: Joitakin ulkomaalaisten kiinteistökauppoja perutaan

Sdp:n varapuheenjohtaja kansanedustaja Suna Kymäläinen sanoo Yle Uutisille, että joitakin ulkomaalaisten Suomessa tekemiä kiinteistökauppoja voidaan joutua perumaan. Syynä olisi kauppojen teko strategisten kohteiden lähettyviltä.

"On käynyt selväksi, että siellä joudutaan todennäköisesti joitakin kauppoja perumaan, koska niitä on myyty kriittisesti vääriltä kohdilta", Suna Kymäläinen sanoo Ylelle.

Hänen mukaansa puolustusministeriö selvittäisi parhaillaan ulkomaalaisten tekemiä kiinteistökauppoja strategisten kohteiden läheltä. Niiden määritteleminen on kuitenkin vaikeaa.

"Suomessa on aika mahdotonta määritellä strategisesti tärkeitä kohteita. Meillä on linkkimastot keskellä vilkkaitakin alueita. Miten luokitellaan vesiväyliä tai risteysalueita? Meillä on rajavyöhykkeellä kiinteistöjä. Puhumattakaan kesämökeistä lentokenttien läheisyydessä".