Yksinhuoltajaisiä koskeva epäkohta korjataan sosiaaliturvasta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta korjaa sosiaaliturvassa olleen epäkohdan, joka on jättänyt osan yksinhuoltajiksi päätyneistä vauvaikäisten lasten isistä ilman vanhempainrahaa. Kyse on isistä, jotka eivät ole asuneet tai olleet aviossa lapsen äidin kanssa missään vaiheessa. Se on ollut peruste tuen epäämiselle.

– Vuosittain kymmenkunta isää saa vauvan heti syntymän jälkeen hoidettavakseen ilman, että on ollut vakituista suhdetta äitiin. Vaikka ei ole kysymys suuresta joukosta isiä, on jokainen tällainen tilanne taloudellisesti mahdoton ja vaikeuttaa merkittävällä tavalla pienestä vauvasta huolehtimista, toteavat kansanedustajat Arja Juvonen (ps.), Hannakaisa Heikkinen (kesk.) ja Sari Sarkomaa (kok.).

He toimivat sosiaali- ja terveysvaliokunnassa hallituspuolueiden valiokuntavastaavina.

– Uudistus on tärkeä ennen kaikkea lapsen näkökulmasta. Yksinhuoltajavanhempi ansaitsee kaiken saatavissa olevan tuen, jotta lapsi saa parhaan mahdollisen alun elämälle, kansanedustajat katsovat.

Uuden lain myötä lapsen biologinen isä on hoitaessaan vauvaa kotona aina oikeutettu niin vanhempain- kuin isyysvapaaseen normaaleine korvauksineen.

– Lakiuudistus tuo kaikki yksinhuoltajat sosiaaliturvan näkökulmasta samalle viivalle. Tällaisten epäkohtien tunnistaminen on tärkeää. Tämä myös osoittaa, kuinka vaikeaa lakien säätäminen on, kansanedustajat sanovat.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mielestä lainsäädännön muutostarpeita on arvioitava myös jatkossa niin, että perheiden erilaiset elämäntilanteet huomioitaisiin yhdenvertaisella tavalla.

Perhe-etuusjärjestelmän muutostarpeiden selvittämiseen valiokunta esittää mietinnössään myös seuraavaa lausumaa: "Sosiaali- ja terveysvaliokunta edellyttää, että hallitus jatkaa sosiaali- ja terveysministeriössä tehdyn selvitystyön pohjalta erilaisten perheiden perhevapaajärjestelmän ja siihen liittyvän lainsäädännön kehittämistä, jotta perheiden erilaiset elämäntilanteet huomioitaisiin yhdenvertaisella tavalla."