"Kansalaisista vajaa 30 prosenttia maksaa yli 70 prosenttia ansiotuloveroista"

Akvavan puheenjohtaja Sture Fjäder (kok.) tukee hallituksen aikomusta tehdä tiekartta verojärjestelmästä.

Korkeastikoulutettujen etujärjestön puheenjohtaja huomauttaa, että koulutetut kantavat jo nyt ison taakan maksaessaan veroja.

"Olen herätellyt keskustelua suomalaisten palkansaajien verotuksesta viime päivinä. Yksi esiin nostamani fakta on se, että tällä hetkellä tuloveroa maksavista kansalaisista vajaa 30 prosenttia maksaa yli 70 prosenttia kuntien ja valtion ansiotuloveroista. Olen halunnut nostaa tämän esiin kysymyksenä verotuksen toimivuudesta", Fjäder kirjoittaa Verkkouutisten blogissa.

Fjäder kehuu hallituksen budjettiratkaisua oikeansuuntaiseksi. Hän kuitenkin huomauttaa, että työllisyysaste on edelleen liian matala ja korkeakoulutettuja työttömiäkin on yli 50 000

"Hallituksen budjettiratkaisut ovat työllisyyttä edistäviä. Hyvä niin. Meillä on kuitenkin edessä erittäin suuri työ, jotta nyt vallitseva suunta jatkuu ja työttömyyden laskuvauhti nopeutuisi", Fjäder kirjoittaa.

Hän huomauttaa, että tilastojen mukaan koulutuksella on merkitystä: korkeasti koulutettujen työllisyysaste on yli 75 prosenttia, kun perusasteen koulutuksen varassa olevien henkilöiden työllisyysaste on vain 43 prosenttia.