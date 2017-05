Alexander Stubb nousee CMI:n johtoon Martti Ahtisaaren tilalle

Presidentti Martti Ahtisaari esittää seuraajakseen CMI:n hallituksen puheenjohtajaksi Suomen entistä pääministeriä Alexander Stubbia.

CMI:n hallituksen puheenjohtajuus on luottamustoimi. Stubb jatkaa työtään kansanedustajana.

Presidentti Ahtisaari perusti CMI:n vuonna 2000. Hän on siitä lähtien toiminut hallituksen puheenjohtajana.

Ahtisaari ilmoitti suunnitelmastaan CMI:n kevätkokouksessa tänään tiistaina. Stubb aloittaa hallituksen puheenjohtajana virallisesti vasta CMI:n vuosikokouksen jälkeen marraskuun lopulla. Näin Ahtisaari pystyy tukemaan uutta puheenjohtajaa siirtymäkauden aikana, ja CMI turvaa toimintansa tulevaisuuden mahdollisimman hyvin.

Ahtisaari pysyy tiiviisti mukana CMI:n toiminnassa. Jatkossa hän keskittyy tukemaan CMI:n työtä neuvonantajana ja asiantuntijana. Lisäksi hän alkaa koota CMI:lle neuvoa-antavaa kansainvälistä tukiverkostoa. Ahtisaarella on vastedeskin oma toimistonsa ja henkilökuntansa CMI:n tiloissa.

Kesäkuussa 80 vuotta täyttävä Ahtisaari kokee, että nyt on hyvä hetki siirtää puheenjohtajan tehtävät eteenpäin. Osaamisensa ja kokemuksensa ansiosta CMI on noussut yhdeksi maailman arvostetuimmista toimijoista konfliktien ehkäisemisessä ja ratkaisemisessa.

Stubbilla pitkä kokemus politiikan johtotehtävistä

Alexander Stubbin valinta hallituksen puheenjohtajaksi perustuu hänen pitkään kokemukseen politiikan johtotehtävistä. Stubbilla on laajat kansainväliset verkostot ja hän ymmärtää uuden sukupolven vaikuttamistyötä.

Stubb on moninkertainen ministeri. Pääministeriyden lisäksi hän on työskennellyt muun muassa Suomen ulkoministerinä ja eurooppa- ja ulkomaankauppaministerinä. Stubb on työskennellyt pitkään myös EU:ssa eri tehtävissä. Hän on väitellyt filosofian tohtoriksi kansainvälisestä politiikasta London School of Economicsista.

– Hallituksen puheenjohtajuus on minulle suuri kunnia. CMI:n rauhanvälitysosaaminen on maailman huippua. Lähden nöyränä oppimaan uutta alasta, jota kohtaan tunnen suurta mielenkiintoa. Olen aina ollut sitä mieltä, että suomalaiset ovat rauhanvälittäjinä maailman parhaimmistoa, Stubb sanoo tiedotteessa.