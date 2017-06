Sampo Terho: Työ on parasta sosiaaliturvaa, mutta sosiaaliturva estää työllistymisen

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja puolueen johtoon pyrkivä Sampo Terho kirjoittaa Iltalehden blogissa uskovansa vahvasti työn olevan parasta sosiaaliturvaa.

"Ongelma vain on, että sosiaaliturvamme estää joidenkin työllistymisen. On henkilöitä, jotka ovat sosiaaliturvamme nurinkurisuuden takia niin sanotussa kannustinloukussa. Joskus ei yksinkertaisesti kannata ottaa vastaan työpaikkaa, koska tulot ja elintaso laskisi. Tilanne on järjetön", Terho kirjoittaa.

Hänen mukaansa Suomi tarvitsee sosiaaliturvajärjestelmän, joka tekee myös osa-aika- ja pienipalkkatyön vastaanottamisesta yksilölle järkevää.

"Turvan pitää olla tasolla, joka takaa säällisen elintason niin työn kuin työttömyyden aikana. Työn, verotuksen ja sosiaaliturvan tulee olla tasapainossa siten, ettei ketään kannusteta valitsemaan työttömyyttä."

Terho ihmettelee pienipalkkaisten töiden leimaamista.

"Kaikki työ on tärkeää. Olen itsekin nostellut maitotölkkejä kaupan hyllyyn, ajanut lakaisukonetta varastolla ja lajitellut postia ministeriössä. Olen myös ollut työtön", hän sanoo.

Terho pitää perustuloa yhtenä askeleena sosiaaliturvan kehittämisessä.

"Toinen mahdollisuus olisi niin kutsuttu negatiivinen tulovero. Veropolitiikalla voidaan jatkossakin tehdä sosiaalisesti tasa-arvoista Suomea", hän sanoo.