Sampo Terho TE:lle: Oikeistolaisuudesta en tiedä, sosialisti en ole

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho sanoo Talouselämän haastattelussa, että perussuomalaiset tavoittelee kuntavaaleissa samaa tulosta kuin vuoden 2012 vaaleissa. Tuolloin puolueen ääniosuus oli 12,3 prosenttia. Nyt gallupit ovat näyttäneet perussuomalaisille noin kahdeksan prosentin suosiota.

"Tavoittelemme vähintään samaa. Gallupit tullaan jälleen kerran kumoamaan. 45 prosenttia äänestäjistä ei ole vielä ilmoittanut kantaansa", Terho sanoo.

Sampo Terho on ilmoittanut pyrkivänsä Timo Soinin seuraajaksi perussuomalaisten puheenjohtajaksi. Terho aikoo pyrkiä myös kaupunginvaltuustoon kotikaupungissaan Helsingissä.

"Totta on, että kiire tulee, jos minut valitaan. Puolueessa on kuitenkin vahva perinne, että myös johtavassa asemassa olevat osallistuvat kuntapolitiikkaan."

Kysymykseen sijoittumisestaan oikeisto–vasemmisto-akselille Terho ei anna selkeää vastausta.

"Oikeistolaisuudesta en tiedä, mutta sosialisti en ole. Perussuomalaiset on työväenpuolue ilman sosialismia. Me puolustamme duunareiden työpaikkoja ja tiedämme, että vienti on Suomen talouden perusta", hän sanoo.