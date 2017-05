SS: Väkivaltarikosten selvitysaste laskenut merkittävästi

Jo on aiemmin ollut tiedossa, että poliisi ehtii tutkimaan vain osan omaisuusrikoksista. Etenkin vahingontekoja, murtosarjoja ja pieniä omaisuusrikoksia jää tutkimatta enemmän kuin ennen. Omaisuusrikoksista poliisit selvittävät nykyään 35–48 prosenttia riippuen poliisilaitoksesta.

Uutta on se, että myös ennen tärkeimpänä tutkittavana pidettyjen vakavien väkivaltarikosten selvittäminen on notkahtanut. Tieto perustuu tutkija Matti Karin keräämään aineistoon Suomen poliisijärjestöjen liiton tilauksesta.

Tilastojen mukaan henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitysaste on pudonnut 12–25 prosenttiyksikköä lähes kaikilla poliisilaitoksilla Suomessa kymmenen viime vuoden aikana.

Väkivaltarikosten selvitysprosentti ei ole aiemmin huonontunut minkään poliisin rakenneuudistuksen aikana tai myöskään säästösyistä.

– On iso muutos, että nyt myös henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitysprosentti on laskenut. Taustalla on perussyy, että selkeästi henkilöstön palkkaamiseen käytetyn rahan määrä on vähentynyt suhteessa poliisin budjettiin, Suomen poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Yrjö Suhonen sanoo Savon Sanomille.