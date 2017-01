SS: Sairaalamatkalla sattuneiden synnytysten määrä kaksinkertaistunut

Yli puolet Suomen synnytyssairaaloista on lakkautettu 40 viime vuoden aikana.

Vuosittain noin 80 äitiä synnyttää matkalla sairaalaan. Samaan aikaan pieniä synnytyssairaaloita lakkautetaan, jolloin synnyttäjien matkat sairaalaan kasvavat.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikön Reija Klemetin mukaan synnytyssairaaloiden lakkauttaminen voi olla yksi syy matkasynnytysten määrän lievään kasvuun.

– Sairaalamatkaan kuluvan ajan pituus on ilman muuta yksi selittävä tekijä matkasynnytysten määrän kasvuun. Toinen syy sairaalamatkalla sattuneisiin synnytyksiin on se, että joillakin äideillä synnytys, etenkin useamman lapsen jälkeen, voi olla hyvinkin nopea. Kolmas syy saattaa olla se, että synnyttäjillä ei ole riittävästi tietoa siitä, milloin sairaalaan tulee lähteä, hän sanoo Savon Sanomille.

Yli puolet Suomen synnytyssairaaloista on lakkautettu 40 viime vuoden aikana. Tällä hetkellä synnytyssairaaloita on yhteensä 25. Samaan aikaan myös synnytysten määrä on vähentynyt.

Sairaaloiden keskittäminen on johtanut siihen, että koko synnytyskulttuuri muuttuu.

– Kun synnytysmatkoihin kuluva aika pitenee, niin sairaalaan lähdetään myös aiempaa varhemmin. Lapissa synnyttäjät ovat pitkien välimatkojen vuoksi tottuneet majoittumaan sairaalaan tai potilashotelliin ennen synnytyksiä.