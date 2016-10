Sisäministeri Paula Risikko SS:lle: Kaikki poliisit tarvitaan ensi vuonna töihin

Sisäministeri Paula Risikko (kok.) kertoo Savon Sanomille, että sisäministeriössä kannatetaan nyt poliisien määrän pitämistä noin 7 200:ssa, vaikka vielä alkuvuonna sisäisen turvallisuuden selonteossa laskettiin poliisien määrän viimeisen kipurajan olevan 7 000 poliisia.

Risikko esitti syksyllä 15 miljoonan lisäystä poliisin määrärahoihin ensi vuodelle. Määräraha on menossa läpi, kun ensi vuoden talousarviota täydennetään loka–marraskuun vaihteessa.

Määräaikaiset ja työttöminä olleet poliisit aiotaan palkata poliisiin töihin ensi vuonna.

– Poliiseja on tällä hetkellä työttömänä vain seitsemän koko Suomessa, Risikko sanoo.

Kymmeniä poliiseja on määräaikaisissa virkasuhteissa, kun poliisilaitoksilla ei ole ollut lupaa täyttää eläkkeelle jääneiden poliisien virkoja.

– Kaikki poliisit on tarkoitus pitää töissä. Sisäisen turvallisuuden alalla tilannekuva muuttuu koko ajan. Vasta valmistunut poliisibarometri kertoi, että poliisin luotetaan yhä ja poliisin arvostus on säilynyt. Tämä tilanne on pyrittävä säilyttää jatkossakin, Risikko lisää.

Turvapaikanhakijatilanne on herättänyt Suomessa pelkoja, mielenosoitukset lisänneet poliisin valvontatehtäviä ja esimerkiksi kyber- ja petosrikollisuus lisännyt rikostutkinnan töitä. Risikko sanoo, että poliisin tulevaisuuden näkymiin vaikuttaa myös esimerkiksi uusittavana oleva alkoholilainsäädäntö.

– Me tarvitsemme kaikki poliisit, joita töihin löytyy. Samalla kuitenkin poliisin painopisteet määritellään aiempaa tarkemmin ja työnjakoon kiinnitetään huomiota.

Risikon mukaan ministeriö on pyytänyt Poliisihallitusta listaamaan asioita, miten työnjakoa voidaan muuttaa. Ministeriö haluaa poliisin myös suunnittelevan, miten rikostutkinnan vaikuttavuutta parannetaan.

Ministeriössä on kaivettu myös naftaliinista emeritusneuvos Pekka Paateron vetämän työryhmän loppuraportti päihtyneiden kiinniottamisesta, kuljettamista ja hoidosta. Monenlaisia näkemyksiä herättäneessä raportissa vuonna 2011 esitettiin päihtyneiden käsittelyn siirtämistä poliisilta sosiaali- ja terveysviranomaisille. Raportti jäi ilmestyttyään nopeasti sivuun, mutta Risikon mukaan sen ehdotukset on syytä käydä läpi.

– Päätöksiä ei ole tehty. Areena on auki keskustelulle ja esityksille, Risikko sanoo.