SS: Peltipoliiseihin esitetään rekisterikilpien lukulaitteita

Yhdistyksen mukaan rekisteritunnusten lukulaitteita tarvitaan, koska Suomen sisäisen turvallisuuden tilanne on muuttunut, liikennevalvonta on vähentynyt ja kabotaasiliikenne on vapautettu.

– Rekisteritunnusten lukulaitteiden avulla pystyttäisiin seuraamaan reaaliaikaisesti muun muassa maahamme saapuvien kansainvälisten ajoneuvojen liikennettä ja tukea samalla muun muassa poliisin raskaanliikenteen valvontaa, yhdistys sanoo.

Toiseksi yhdistyksen mukaan valvontaa voitaisiin kohdentaa huume- ja talousrikollisuuteen.

Yhdistys kertoo jättäneensä asiaa koskevan ehdotuksensa sisäministeriön poliisiosastolle.