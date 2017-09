SS: Jopa joka toisessa kuolonkolarissa syynä kuljettajan ajoterveys

Asiantuntijoiden mukaan muutos on tapahtunut nopeasti parin vuoden aikana ja sen uskotaan jatkuvan.

Esimerkiksi autokannan uusiutuminen, teiden rakenteelliset turvaratkaisut ja automaattivalvonnan lisääntyminen vähentävät ylinopeuksista johtuvien ulosajojen seurauksia.

Sen sijaan kuljettajan tilaan liittyviä turmia näyttää sattuvan mitä erilaisimmissa paikoissa ja tilanteissa. Onnettomuusinstituutin tutkijalautakunnilta keräämien alustavien tietojen mukaan ainakin puolessa kuolonkolareista syynä ovat nykyään ajoterveyden ongelmat.

Alkoholilla oli viime vuonna osuutta joka neljännessä kuolonkolarissa. Tutkijalautakunnat myös odottavat, että huumeiden ja huumaavien lääkkeiden osuus päihtymyksen syynä alkaa nousta.

– Poliisi on huomannut jo liikennevalvonnassa, että huumeiden käytön osuus rattijuopumuksista on noussut merkittävästi – etenkin Uudellamaalla. On odotettavissa, että se alkaa näkyä nyt kuolemaan johtaneissakin tapauksissa, yhteyspäällikkö Tapio Koisaari Onnettomuusinstituutista sanoo Savon Sanomille.

Kuljettajien terveydentilaan liittyvät vahvasti myös lääkkeiden käyttö ja sen vaikutukset. Joka toinen suomalainen käyttää päivittäin jotain lääkettä.

– Keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä määrätään nykyään noin 1,6 miljoonalle henkilölle. Luvut ovat huikeita ja kasvaneet erittäin voimakkaasti, Koisaari kertoo.