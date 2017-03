SS: Kelan pääjohtaja ottaisi koko toimeentulotuen Kelan vastuulle

Vuodenvaihteesta alkaen perustoimeentulotukea on haettu Kelalta, mutta täydentävää toimeentulotukea ja ehkäisevää toimeentulotukea kunnilta.

– Kaksi organisaatiota on asiakkaalle todella huono tilanne. Ihmisillä on esimerkiksi yllättävän paljon kalliita lääkemenoja, eikä Kelalla ole käytössään täydentävää toimeentulotukea. Kunnilla on aikaisemmin enemmän harkintavaltaa kuin nyt Kelalla, Elli Aaltonen sanoo Savon Sanomissa.

– Kahden organisaation tukijärjestelmä ei ole ainakaan paremmuuttaan osoittanut, hän arvioi.

Elli Aaltosen mielestä nykyisessä laissa toimeentulosta on paljon muutostarpeita.

– Laki on osoittanut toimimattomuutensa, hän sanoo.