Sirpa Pietikäinen: EU:n on otettava kohtalo omiin käsiinsä myös puolustuksessa

Eurooppalaisen puolustuspolitiikan peruspilareita on toisen maailmansodan päivistä lähtien ollut luottamus Atlantin takaiseen voimaan. Läntisen puolustusliitto Naton artikla 5 takasi viime kädessä sen, että sotilasliittoon kuuluvat maat pystyivät laskemaan Yhdysvaltojen sotavoimien implisiittisen ja eksplisiittisen suojan varaan.

– Euroopan maiden heikkous, nationalistiset paineet ja riitaisuus tarkoitti samalla, ettei EU-maille saatu rakennettua tehokkaasti toimivaa, aidosti yhteistä puolustuspolitiikkaa. Kunnes valta Yhdysvalloissa vaihtui, Sirpa Pietikäinen kirjoittaa Nykypäivän kolumnissaan.

Verkkouutisten haastattelussa (9.6.) Saksan puolustusministeri Ursula von der Leyen luonnehti Donald Trumpin valinnan jälkeistä ilmapiirin muutosta jäsenmaissa 180 asteen käännökseksi. Donald Trumpin näkemys Natosta ja sen roolista Euroopan maiden puolustuksen takaajana poikkesi perinteestä niin dramaattisesti, että se herätti epäröivimmätkin jäsenmaat kannattamaan nykyistä tiiviimpää eurooppalaista puolustusyhteistyötä.

Sirpa Pietikäinen toteaa, että eurooppalainen turvallisuusympäristö on kiistämättä muuttunut epävakaampaan suuntaan.

– Unionia ympäröi joukko epävakaita maita ja alueita. EU:n oma, äärimmäisen vahva intressi on varmistaa kyky alueelliseen puolustukseen, mutta myös legitiimiin kriisinhallintaan ja kriisien synnyn ehkäisyyn. Tähän kontekstiin istuu hyvin komission Jyrki Kataisen johdolla kesäkuun alussa julkaisema Euroopan puolustuksen tulevaisuutta pohtiva keskustelumuistio, Pietikäinen kirjoittaa.

Hänen mukaansa yhteistyön puute on tehnyt meistä kokonaisuutena heikompia kuin yhdessä olisimme. EU-alueella on esimerkiksi käytössä melkein 180 erilaista asejärjestelmää, kun niitä Yhdysvalloissa on 30. Yhteenlasketut puolustusbudjetit EU-alueella nousevat reiluun 200 miljardiin euroon vuodessa.

– Tiiviimmällä yhteistyöllä rahat saataisiin tehokkaammin käyttöön, kun päällekkäisyyksiä ja yhteensopimattomuuksia voidaan karsia. Tähän tähtää tiivistyvä puolustusyhteistyö. Nyt on sen kuuluisa 11. hetki varmistaa se, että samalla kun pidämme huolta omasta puolustuksestamme kansallisesti, pidämme huolta omasta puolustuksestamme myös EU-kontekstissa, Pietikäinen toteaa.

Hänen mielestään puolustuspolitiikan tiivistyessä meidän täytyy kuitenkin pitää huoli siitä, että tiivistyvä politiikka kattaa koko turvallisuuspoliittisen skaalan.

– Perinteisestihän puolustuspolitiikkaa tarkastellaan nimenomaan osana laajempaa turvallisuuspolitiikkaa, josta konventionaalinen reagointi- ja toimintakyky muodostaa vain osan; painopisteen tulee edelleen olla konfliktien ennaltaehkäisyssä ja -ratkaisussa, Pietikäinen toteaa.

Epävakaiden ympäröivien alueiden geopoliittinen haaste tuo myös erityisesti esille tarpeen vahvistetusta eurooppalaisesta kriisinhallinnasta. Pietikäisen mielestä EU:lle tulisi luoda oma, kriisinhallintaan keskittynyt virasto.

– Euroopan on nyt vihdoin aika ottaa kohtalo omiin käsiinsä myös unionin oman alueen puolustuksen, mutta myös ympäröivien alueiden vakauden ja turvallisuuden osalta, Sirpa Pietikäinen toteaa.