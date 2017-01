"Halla-aholaiset voivat kannustaa väkeään PS:n puoluekokoukseen Hommafoorumilla"

Vihreiden konkaripoliitikko Osmo Soininvaara kirjoittaa blogissaan, että perussuomalaisilla on "kummallinen tapa" valita puheenjohtaja. Puolueen johtajan valintaan voivat teoriassa osallistua kaikki puolueen jäsenet. Käytännössä valinta tehdään puoluekokouksessa, johon tänä vuonna mahtuu paikalle 1200 henkeä. Perussuomalaisissa on 10 000 jäsentä.

"On ihan hyvä periaate, että puolueen puheenjohtajan valitsevat kaikki jäsenet suoraan, mutta se pitää silloin järjestää posti- tai nettiäänestyksenä, johon kaikilla jäsenillä on tosiasiallinen mahdollisuus osallistua. Vaatimus paikan päälle raahautumisesta kohtelee jäseniä aivan eriarvoisesti", Soininvaara kirjoittaa.

Hänen mielestään valintatapa ajaa ehdokkaita eriarvoiseen asemaan. Hän uskoo Jussi Halla-ahon hyötyvän valintatavasta.

"Halla-aholaisilla on paljon paremmat kanavat kannustaa väkeään kokoukseen vaikkapa Hommafoorumin kautta kuin puolueen muiden siipien edustajilla. Kun jokin vedonlyöntitoimisto avaa vedonlyönnin perussuomalaisten tulevasta puheenjohtajasta, aion lyödä vetoa Halla-ahon puolesta, jos kerroin on jostain kummallisesta syystä yli 1,8."

Soininvaara kirjoitti aiemmin tällä viikolla Twitterissä, että SDP:llä on syytä juhlia, jos Halla-aho valitaan.

"Demareista perussuomalaisiin siirtyneet duunarit palaavat demareihin, elleivät ole jo palanneet", Soininvaara sanoo.

Helsingin Sanomat julkaisi lauantaina gallupin, jonka mukaan Halla-aho ei saa suosiota perussuomalaisten seuraavaksi puheenjohtajaksi suomalaisten keskuudessa. Kuitenkin perussuomalaisten kannattajien keskuudessa Timo Soinin ja Halla-ahon suosio ovat yhtä suuria.

Perussuomalaisten puheenjohtajakilpaan ei ole ilmoittautunut yhtään varmaa ehdokasta. Tällä hetkellä europarlamentaarikkona toimiva Halla-aho on ilmaissut kiinnostuksensa. Timo Soini harkitsee, hakeeko jatkokaudelle. Sampo Terho on kertonut, että hän on kiinnostunut ehdokkuudesta mutta ei asetu Soinia vastaan.