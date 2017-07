Osmo Soininvaara: Jos näin jatketaan, pakolaisten määrä lasketaan kohta kymmenissä miljoonissa

Vihreiden entinen puheenjohtaja Osmo Soininvaara arvioi, että Afrikan räjähdysmäiseen väestönkasvu asettaa suuria haasteita tulevaisuudessa. Koko Afrikan väkiluvun arvioidaan hänen mukaansa kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä.

– Afrikan pakolaistilanteen taustalla on hallitsematon väestöräjähdys. Kun väkeä on liikaa, yleensä vähemmistö on liikaa, ja se johtaa konflikteihin ja vainoihin. Siksi Afrikassa on niin valtava määrä sisäisiä pakolaisia, jotka ovat pakolaisina Afrikan sisällä, Soininvaara sanoo blogissaan.

Hänen mukaansa elintason nousu laskee syntyvyyttä aikanaan, mutta siihen väliin mahtuu nopean väestönkasvun vaihe, johon Afrikka näyttää juuttuneen. Jotain pitäisi hänen mielestään tehdä, ettei kaikki jatkuisi samalla tavalla ja Afrikasta alkaisi siirtyä väkeä Eurooppaan samassa mittakaavassa kuin aikanaan Euroopasta Amerikkaan.

– Jos kaikki jatkuu näin, tulevaisuudessa Afrikasta Eurooppaan pyrkivien määriä ei lasketa kymmenissä tuhansissa, ei edes miljoonissa vaan kymmenissä miljoonissa.

Soininvaaran mukaan Afrikan parempien aikojen avaimet ovat Aasian globalisaation mahdollistaman kehityksen tapaan kaupan ja vientikysynnän varassa. Työpaikkoja ja tuotantoa pitäisi voimaperäisesti siirtää Afrikkaan.

– Tuontia Afrikasta pitäisi helpottaa, mutta meillehän esimerkiksi oman typerän sokeriviljelyn varjelu on tietysti tärkeämpää kuin Afrikan kehitys.

Myös syntyvyyteen tulisi hänen mukaansa puuttua muun muassa paremmalla perhesuunnittelulla.

– Maailmalla on esimerkkejä rohkaisevan nopeasta syntyvyyden alenemisesta – esimerkiksi Iranissa se puolittui vuosikymmenessä Ajatollahien päästyä valtaan.