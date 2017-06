Osmo Soininvaara: Koko maan pitäminen asuttuna on kummallinen päämäärä

Vihreiden konkaripoliitikko ja Helsingin kaupunginvaltuutettu Osmo Soininvaaran mielestä koko Suomen pitäminen asuttuna on eri päämäärä kuin se, että eri puolilla maata olisi vetovoimaisia kaupunkeja. Soininvaara sanoo blogissaan, että koko maan pitäminen asuttuna on kummallinen päämäärä jo pelkästään siksi, että koko Suomi ei ole asuttu nytkään.

"Meillä taitaa olla asumattomia neliökilometrejä enemmän kuin asuttuja. Yritetään siis ymmärtää tätäkin tavoitetta positiivisesti ja tulkita asiaa niin, että tavoitteen avain on verbissä ”pitäminen”. Tarkoitetaan ilmeisesti että ei koko maa, vaan nyt asuttu osa maasta täytyy pitää asuttuna. Sekin tarkoittaa, että on keskityttävä heikoimpien alueiden tukemiseen", Soininvaara kirjoittaa.

Eri asia hänen mukaansa myös, tuetaanko kehityskelpoisia vai huonossa jamassa olevia paikkakuntia.

"Jos aluepolitiikan tärkeimmäksi päämääräksi otetaan toivottomimpien alueiden tekohengittäminen, se tarkoittaa, ettei tehdä mitään sille, että Tampere, Oulu, Jyväskylä ja Turku voisivat ottaa suuremman vastuun urbanisoitumisesta. Aluepolitiikkaan käytetyt rahat menevät hukkaan, jos sen päätavoitteeksi tavoitteeksi otetaan epätoivoisimpien alueiden tekohengittäminen."

Soininvaaran mielestä syy Helsingin kasvuun ei ole muutto syrjäkylistä Helsinkiin vaan muutto pienistä kaupungeista suuriin. Ahdingossa ovat erityisesti entiset teollisuuskaupungit, ja tärkeää Soininvaaran mielestä olisi, että ahdingossa olevia kaupunkeja olisi mahdollisimman vähän.

Myös päättäjillä on hänen mukaansa keinoja vaikuttaa paikkakuntien elinvoimaisuuteen.

"Keskustalainen ratkaisu on ymmärtää ja tukea huonosti hallittuja kaupunkeja loputtomasti ja jarruttaa kehitystä siellä, missä on osattu tehdä hyviä ratkaisuja. Näin vedetään lamaan koko maa, ja on vietykin. Sellaisia ajatuksia en voi hyväksyä, että meidän pitää tehdä Helsingistä huonompi paikka asua, jotta sinne ei niin paljon haluttaisi", Soininvaara sanoo.