Timo Soini ja Jutta Urpilainen osallistaisivat nuoria ja naisia rauhanvälitystyöhön

Ulkoministeri Timo Soini (st.) ja ulkoministerin erityisedustajaksi rauhanvälitykseen vastikään nimetty kansanedustaja Jutta Urpilainen (sd.) kirjoittavat Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla kansainvälisen rauhanvälitystoiminnan kehittämisestä.

Soini ja Urpilainen kiittelevät kirjoituksessaan suomalaisia ei-valtiollisia rauhanvälityksen toimijoita. He ovat kirjoittajien mukaan "oivaltaneet, ettei allekirjoitettu sopimus yksin turvaa rauhaa", vaan olennaista on ihmisten luottamus ja tahto sitoutua väkivallattomuuteen.

Rauhanvälitystyö edellyttää Soinin ja Urpilaisen mukaan sitä, että nuoret ja naiset otetaan laajemmalti mukaan rauhanprosesseihin.

– Tutkimusten mukaan naisten osallistuminen parantaa mahdollisuuksia saavuttaa rauhansopimus. Rauhanvälityksessä on kuitenkin mukana liian vähän naisia. Naisten osallistumista virallisiin rauhanneuvotteluihin ja korkeisiin päätöksen­tekofoorumeihin on vahvistettava, he linjaavat.

Lisäksi Soini ja Urpilainen toteavat, että nuorten työllisyyden edistämiseen hauraissa valtioissa suhtaudutaan vakavuudella. He toivovat, että Suomi ajaisi marraskuussa järjestettävässä EU:n ja Afrikan huippukokouksessa nimenomaisesti nuorisotyöllisyyden edistämistä.