Timo Soini: Suomi ei tuulimyllyillä pyöri

Perussuomalaisten puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soinin mukaan hallituksen politiikka on tuonut tulosta, jonka ansiosta Suomen teollisuudessa ja työllisyystilanteessa on tapahtunut käänne parempaan. Soinin mielestä teollisuudessa on tulevaisuutta.

– Turun telakka, Uudenkaupungin autotuotanto, suuret bio- ja metsäinvestoinnit Lappiiin, usko kaivostoiminnan tulevaisuuteen ja runsas alihankintatyö osoittavat, että teollisuudessa on tulevaisuutta. Kaiken takana on yksilöllinen tuote ja korkea tavaran laatu, Soini sanoo.

Hänen mukaansa sähköntuotanto on turvattava ja "taottava kun rauta on kuumaa". Suomi ei Soinin mielestä pyöri tuulimyllyillä.

– Teollisuus ei ole iltaruskon ala vaan suomalaisen hyvinvoinnin takaaja. Elinkeinopolitiikkamme on oltava pitkäjänteistä ja ennakoitavaa. Tämä mahdollistaa myös investoinnit. Suomi on oikeusvaltio, jossa sijoitukset ovat turvassa ja korruptio vähäistä. Näitä valtteja on osattava hyödyntää, Soini sanoo.

Valtiovallan on Soinin mukaan huolehdittava siitä, että joka puolella maata voi yrittää ja tulla toimeen.

– Lapissa on matkailun lisäksi runsaasti mahdollisuuksia teollisuudelle. Tästä osoituksena vaikkapa Outokumpu ja uudet investoinnit metsäteollisuuteen ja raaka- aineen hankintaan. Lapin osuus Suomen väestöstä on kolmen prosentin luokkaa, mutta osuus viennistä huomattavasti suurempi. Teollisuus on koko Suomen asia, Soini sanoo.

Timo Soini puhui sunnuntaina 20.11. perussuomalaisten Lapin piirijärjestön 10-vuotisjuhlakokouksessa.