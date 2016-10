Timo Soini: Olisi edistyksellistä, jos kotihoidontuesta maksettaisiin eläketurvaa

Perussuomalaisten puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini jatkaa blogissaan kotihoidontuesta viime päivinä virinnyttä keskustelua ja sanoo olevansa iloinen, että perussuomalaiset pystyvät hallituksessa vaikuttamaan Suomen perhepolitiikkaan.

‒ Eläköön valinnanvapaus. Perheiden oikeus valita. Siitä tässä on kysymys, Soini kirjoittaa.

Nykykäytännön vastustaminen on hänen mukaansa ideologista, ja kansan syvät rivit ovat Soinin mielestä tyytyväisiä nykykäytäntöön.

‒ Tämä on pitkään poliittiseen kokemukseen perustuva arvio. Vastustajakin ovat tiedossa. He ovat äänekkäitä, mutta heitä on vähemmän.

Soini ehdottaa, että kotihoidontuesta voitaisiin maksaa eläketurvaa.

‒ Siitä vaan mallia kehittelemään. Se olisi edistyksellistä. Kai joku sitäkin vastustaa… ideologisista syistä, hän päättää.