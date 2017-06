Timo Soini siteeraa Kummisetää: Juuri kun luulin päässeeni, he vetivät minut takaisin

Entinen perussuomalaisjohtaja ja ulkoministeri Timo Soini valittelee blogissaan Yleisradion juttua, jonka mukaan hän poistui Jyväskylän puoluekokouksesta "nöyryytettynä" jo lauantaina. Soinin mukaan hän kuitenkin piti kiinni osallistumisesta sunnuntaina puoluekokouksen aamuhartauteen ja oli myös sen jälkeen ministerien kyselytunnilla.

– Näitä tarinoita tehtaillaan nyt joka toimituksessa. En minä niitä tästä eteenpäin ryhdy kommentoimaan ja antamaan haastatteluja, Timo Soini kiirjoittaa.

– Jos Kummisetä-juttuja kaipaa, niitä löytyy leffoista: 'Just when I thought I was out, they pulled me back in', hän jatkaa.

Repliikki "juuri kun luulin päässeeni ulos, he vetävät minut takaisin" on vanhentuneen kummisetä Michael Corleonen (Al Pacino) monologista Kummisetä III:ssa.