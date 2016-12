Timo Soini: Rasvainen valhe on vaikeampi, jos osa asioista on totta

Perussuomalaisten puheenjohtaja ulkoministeri Timo Soini puhui torstaina Työmiehen tuumaustunnilla puoluetoimistossaan.

Häneltä kysyttiin, onko MV-lehti osa hybridivaikuttamista, ja mitä valemedialle pitäisi tehdä.

– Kyllä MV-lehti on osa hybridivaikuttamista. Siellä on paljon perättömiä uutisia, joita pistetään eteenpäin, linkataan eteenpäin, ja osa ihmisistä uskoo, Timo Soini vastasi.

– Silloinhan hybridivaikuttaminen on kaikkein tehokkainta, jos siellä on myös paikkansapitäviä uutisia. Silloin on vaikeata, kun joku uutinen pitääkin paikkansa, niin silloin se valheuutinenkin menee paremmin läpi pitkässä juoksussa. Jos heti pystytään sanomaan, että kaikki on valheellista, niin silloin se uskottavuus putoaa.

– Mutta sellainen hybridivaikuttaminen, sellainen valehtelu, jossa osa asioista on näennäisesti totta ja sitten on rasvainen valhe - niin silloin se on vaikeaa, Soini määritteli.

Hybridivaikuttaminen on hänen mukaansa hyvin hankala asia sosiaalisen median ja heimottumisen kautena.

– Ihmiset alkavat seurata vain tiettyjä medioita. Eivätkä ota enää lähdekritiikkiä. Vaan se syntyy tästä. Perustetaan erityisiä ryhmiä. Ja se tavallaan, se raivo mikä yhteiskunnassa syntyy, niin se syntyy sellaisissa pienissä piireissä jotka ruokkivat toisiaan.

Avoimen demokratian kuten Suomen tulee Timo Soinin mielestä olla hirveän tarkka, ettei "niistä jotka pelaavat väärin tehdä sananvapauden marttyyreja".

– Eli (ettei) anna heille sellaista että "nyt heitä painetaan, heitä sorretaan". Vaan jos on argumentit huonot, niin pitää paljastaa ne huonot argumentit.

Soinin mukaan vahinko disinformaatiosta tulee "helkkarinmoisella nopeudella", jos joku sitä osaa käyttää. Hän mainitsi Imatran kolmoissurman väärät tiedot ja Berliinissä epäillyn pakistanilaisen esimerkkeinä median paineista saada klikkauksia, mutta onko tieto todellista.

– Näin nopeasti nämä uutiset lähtevät, ja niitä et sitten korjaa mitenkään. Ja sen takia tämä hybridivaikuttaminen on niin iso asia. Ja jos tähän tulee vielä valtiollisia toimijoita, joilla todella on myllyt ja resurssit tehdä se, niin silloin meilläkin vastustuskykyä pitää kyllä löytyä.

Timo Soinin puheenvuoron video julkaisi Suomen Uutiset.