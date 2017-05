Timo Soini: Puolueen hallituspolitiikkaa johdetaan hallituksesta tai se ei ole kenenkään johdossa

Perussuomalaisten puheenjohtaja ulkoministeri Timo Soini on kirjoittanut Maaseudun Tulevaisuuteen vierailijakolumnin otsikolla Yhdessä tehtiin, minä johdin. Hän kertoo kokemuksistaan puoluejohtajana.

– On tässä muutettu myös muuta kuin pelkkää puoluekarttaa. Suomesta on tullut perussuomalaisempi. Näinä kahtena viimeisenä vuonna, kun olemme olleet hallituksessa, perussuomalaisuutta on tullut enemmän kuin aikaisempina vuosina, Timo Soini kirjoittaa.

– Puolueen johdossa olen pistänyt koko persoonani peliin. Ei se muuten onnistu. Puoluetyö on yhteistyötä. Mutta puheenjohtajuus ei ole komiteatyötä.

Hänen mukaansa seuraajankin kannattaa varautua, että puheenjohtajuus on politiikan kiinnostavin tehtävä hyvässä ja pahassa.

– Puolueen kanta tarvitaan mitä erinäisimpiin asioihin päivittäin. Erityisesti hallituksessa. Puolueen hallituspolitiikkaa voi johtaa ainoastaan hallituksesta. Toinen vaihtoehto on, että se ei ole kenenkään johdossa, Soini huomauttaa.