Timo Soini palasi sairaslomilta - "muutama soinismi tuli kehiteltyä"

Perussuomalaisten puheenjohtaja ulkoministeri Timo Soini jäi sairaslomalle 23. marraskuuta. Hänen kerrottiin käyneen 24. marraskuuta ennalta suunnitellussa lääketieteellisessä toimenpiteessä. Sairaslomaa jatkettiin 11. joulukuuta asti.

Timo Soini on nyt julkistanut ensimmäisen blogikirjoituksensa tuon ajan jälkeen. Hän kertoo lukeneensa Brysselin-koneessa loppuun Arto Luukkasen Pasilan Nainen -kirjan ja miettineensä politiikkaa.

Jo perjantaina Soini kertoo tavanneensa Ranskan ulkoministeri Jean-Marc Ayraultin ulkoministeriössä.

– Kotimaan politiikassa on viime aikoina tapahtunut paljon. Pidin paussia kannanotoista. Plokipaastollakin olin, vaikeaa se oli, mutta linja piti. Muutama soinismi tuli kehiteltyä, Timo Soini kirjoittaa.

Hänen mukaansa populismista melskataan ymmärtämättä siitä juuri mitään.

– Kaikki ei ole kultaa, mikä kimmeltää. Minä en vastusta tai kannata populismia vaan toteutan sitä perussuomalaisista lähtökohdista.

Soini tokaisee, että perussuomalaisten politiikkaan vaikuttavat ainoastaan puolueen jäsenet. Tämä on hänen mukaansa hieno asia ja sitä pitää vaalia.

– Paljon on ollut puhetta mediasta ja Ylestä. Turha on peiliä syyttää, jos naama on vino. Minä olen nuoruudessani ollut Suomen Uutisten politiikan erikoistoimittaja kuusi vuotta. Ei mediaan voi vaikuttaa, itseensä ja käyttäytymiseensä voi. Ylen sekoilu on ollut piinallista katsottavaa. Äänesi kuulen, auttaa en voi.

Timo Soinin mukaan "Ruben Stiller on toimittaja, jolla on tunteet. Hänenkin pakkikalustolle tuli Pressiklubissa rajat. Ylen annista tuli Ylen anto".

– Poliitikon ja toimittajan välinen ero on selvä. Poliitikko päättää asioista ja toimittaja kirjoittaa siitä, mitä poliitikko on päättänyt tai on päättämässä, päättämällä ainoastaan siitä, mistä kirjoittaa, ei itse asiasta.

– Politiikassa olemisessa ei ole mitään mieltä, jos ei ole mitään mieltä, Soini aforismeilee.