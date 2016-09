Opiskelupaikkojen leikkaukset Savonlinnassa uhkaavat ajaa opiskelija-asuntoyhtiön vaikeuksiin

Savonlinna on menettänyt kymmenessä vuodessa eri oppilaitoksista lähes 900 aloituspaikkaa. Kun opettajankoulutus siirtyy Joensuuhun syksyllä 2018, merkitsee se vielä 800 aloituspaikan häviämistä kaupungista.

- Tällaiset muutokset heijastuvat oppilaitosten lisäksi myös opiskelija-asuntojen kysyntään sekä kaupungin yleiseen asuntomarkkinatilanteeseen, SOA toteaa tiedotteessaan.

Opiskelija-asuntojen rakentaminen on perustunut ministeriöiden laskelmiin oppilaitosten aloituspaikkamäärien kehityksestä. Opiskelija-asuntorakentamisessa tavoitteena on, että puolet kodin ulkopuolella asuvista opiskelijoista voisi saada opiskelija-asunnon. Myös Savonlinnassa opiskelija-asuntoja on rakennettu tämän mukaisesti.

SOA:n mukaan Savonlinnassa on jo pyritty sopeutumaan muuttuvaan kysyntään myymällä joitakin opiskelija-asuntokohteita. Kaupungissa on nyt noin 1 150 opiskelija-asuntopaikkaa, kun syksyllä 2018 tarve on enää noin 700 asuntopaikkaa.

– Ilman taloudellisesti kestäviä ratkaisuja Savonlinnan opiskelija-asunnot Oy ajautuu suuriin vaikeuksiin, eikä konkurssikaan ole poissuljettu. Hallitsematon konkurssi on aina huonoin ratkaisu. Siksi on välittömästi aloitettava toimenpiteiden suunnittelu, jotta opiskelija-asuntoyhteisön toimintaedellytykset ja asuntomarkkinoiden toimivuus voidaan turvata, SOA sanoo.

Suomen opiskelija-asunnot ry:n mielestä Savonlinnassa tarvitaan yhteiskunnan merkittävää vastaantuloa ongelmien ratkaisemiseksi.

SOAn hallituksen puheenjohtaja Kalervo Haverisen mukaan Savonlinnan opiskelija-asunnot Oy:n toiminnan jatkaminen edellyttää, että noin puolelle nykyisistä opiskelija-asunnoista myönnetään vapautus käyttö- ja luovutusrajoituksista, ne puretaan ja näiden kohteiden purkamiseen myönnetään korotettua purkuavustusta.

Niin ikään purettavien kohteiden Valtiokonttorin lainat, joita on yhteensä noin neljä miljoonaa euroa, olisi annettava anteeksi.

Lisäksi jäljelle jäävälle opiskelija-asuntokannalle olisi laadittava korjaussuunnitelmat niin, että ne voivat jatkossa palvella sekä opiskelijoita että kesämatkailijoita.