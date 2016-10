Sivistystyönantajat löytävät hallituksen korkeakoulupolitiikasta myös kiitettävää

– Julkisuudessa paljon keskustelua herättänyt korkeakoulujen pääomitus on askel oikeaan suuntaan ja erinomainen aloite. Siihen liittyvän, ministeri (Sanni) Grahn-Laasosen (kok.), asettaman työryhmän tulee saattaa pääomituksen ehdot ja mahdolliset muut rahoitustavat sellaisiksi, että ne tukevat parhaalla mahdollisella tavalla korkeakoulujen strategioihin pohjautuvaa laadukasta työtä, Sivistystyönantajat toteaa tiedotteessaan.

Toinen tärkeä avaus Sivistystyönantajien mukaan on rahankeräyslain uudistaminen.

– Uudistamistyön suunta on hyvä ja erityistä kiitosta voi antaa siitä, että keräysoikeus avataan myös ammattikorkeakouluille. Korkeakoulukeksintölaki on kolmas korkeakoulukentälle tärkeä edistettävä asia. Nykykäytäntöjen selkeyttäminen on tarpeen. Hyvä, että tähänkin on tartuttu.

Lisäksi Team Finlandin uudistamistyö on Sivistystyönantajien mielestä kannatettavaa.

– Tässä yhteydessä tulee koulutustoimijoita kuunnellen miettiä, kuinka Team Finland voisi tarjota parhaan mahdollisen tuen koulutusviennille, jota aiempi lainsäädäntöuudistus tutkintojen myynnin osalta tukee.

Sivistystyönantajat toteaa, että korkeakoulujärjestelmän kehittämistyö onnistuu parhaiten jatkossakin, kun sitä tehdään ennakkoluulottomasti ja rakentavassa yhteistyössä korkeakoulujen, valtioneuvoston ja keskeisten sidosryhmien kesken.