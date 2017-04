Eva Biaudetin ja Ben Zyskowiczin yhteenotto vankien sitomisesta - "Järjetöntä", "Hän ei saa anteeksi"

Eduskunnassa keskusteltiin vankeuslain muutoksesta. Sen käsittelyssä perustuslakivaliokunta on lausunnollaan estänyt vankien sitomisen kuljetuksissa muuten kuin jokaisen erikseen, koska kyse on valiokunnan puuttumisesta heidän koskemattomuuteensa ja vapauteensa. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä jutussaan.

Kokoomuksen ryhmän varapuheenjohtaja Ben Zyskowicz arvosteli täysistunnossa valiokunnan toimintaa rankasti. Hänen mukaansa tapaus "osoitti, että järjestelmämme toimii hyvin huonosti".

Zyskowicz muistutti eduskunnan aiemmin lausuneen, että vankikuljetusten turvallisuus on voitava taata nykyistä paremmin.

– Voi hellanlettas sentään, että mennään niille vangeille laittamaan käsiraudat, jos se on välttämätöntä sen kuljetuksen turvaamiseksi, vankien turvaamiseksi, henkilökunnan turvaamiseksi — ei tällaista saa tehdä, Suomen perustuslaki kieltää tällaisen. Näin päätyi eduskunnan perustuslakivaliokunta ajattelemaan, Ben Zyskowicz totesi.

– Kun minä katson, ketä lakivaliokunnassa on ollut kuultavana näistä asiantuntijoista, ja tunnistan nämä vanhat ystäväni erittäin tiukoiksi perustuslain tulkitsijoiksi ja varsinkin syytettyjen vankien, rikollisten oikeuksien ylimitoittajiksi, niin en ollenkaan ihmettele, että yksimielinen perustuslakivaliokunta on päätynyt siihen, että ei sitä nyt saa mennä laittamaan käsirautoja, jos se on välttämätöntä vankien turvallisuuden takaamiseksi, sen kuljetuksen turvallisuuden takaamiseksi väliaikaisesti, lyhytaikaisesti, ja sitomisesta pitää välittömästi luopua - miten täällä sanottiin - kun se ei ole enää välttämätöntä.

Rkp:n Eva Biaudetin välihuudon provosoimana Zyskowicz kiihdytti yhä.

– Mutta onhan tämä nyt järjetöntä. Tämä on järjetöntä. On Suomen perustuslain vastaista heidän mukaansa, siis perustuslakivaliokunnan mukaan, laittaa vangeille käsiraudat.

– Minä en käsitä ollenkaan enää. Minkä maan parlamentissa minä olen? Ja kuka täällä säätää lait? Eduskunnan perustuslakivaliokunnan kuulemat muutamat ylikiihkeiden tiukkojen tulkintojen kannattajaprofessorit vai Suomen eduskunta?

Biaudetin välihuutojen jälkeen Zyskowicz totesi, että "edustaja Biaudet, kun jatkatte oikeustieteen opintojanne, niin tulette huomaamaan, että nykyinen oikeustiede lähtee siitä, että se, että ihminen joutuu vankilaan, ei tarkoita, että hänen oikeutensa, normaalit oikeutensa, perusoikeutensa loppuisivat".

Eva Biaudet huusi takaisin lukeneensa "kaikki rikosoikeudet" ja myös "prosessin", "puuttuu vain gradu".

Zyskowicz pyysi Biaudetilta tämän jälkeen anteeksi. Biaudet vastasi näin:

– Arvoisa puhemies! Hän ei saa anteeksi. Tässä menee pasmat aivan sekaisin, kun edustaja Zyskowicz veti tuollaisen kiihkopuheen täällä. Mielestäni hän teki juuri sitä, mitä hän yrittää usein tehdä. Hän itse asiassa puhuu asian vierestä täysin. Kysymyshän ei ole siitä, että ei voisi koskaan sitoa, vaan kysymys on siitä, että ei voi päättää joukkokuljetuskohtaisesti vaan on päätettävä jokaisen vangin kohdalta yksilöllisesti.