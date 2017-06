Yle: Sote-uudistusten aikataulu selviää ensi viikolla

Pääministeri Juha Sipiln (kesk.) sanoo Ylen mukaan, että hallituksen pöydällä on tällä hetkellä useampi vaihtoehto sote-uudistusten aikatauluksi. Asia selviää kuitenkin ensi viikolla.

– Ensi viikolla on selvää, milloin on vaalit ja milloin uudistuksen eri osat astuvat voimaan, Sipilä sanoi perjantaina.

Hallituksen uudistusministeriryhmä tiedotti vielä torstaina, että uudistus astuu voimaan vuoden 2019 alusta. Samassa yhteydessä listattiin, miten sote-esitystä aiotaan täydentää perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen.

Sipilän mukaan tarkasta aikataulusta on kuitenkin liian aikaista puhua ennen kuin virkamiehet antavat arvion siitä, kauanko "valinnanvapauslainsäädännön korjaussarja" vaatii aikaa.

– Se on nyt ilmeistä, että korjaussarja on sen verran suuri, että se vaatii lausuntokierroksen, eli kyllä se pidemmälle syksyyn menee ennen kuin valinnanvapauslakipaketti on eduskunnassa, Sipilä sanoi Ylen mukaan.