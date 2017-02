Pääministeri MT:lle: Puolustusyhteistyö Ruotsin kanssa etenee hyvin ja vauhdilla

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoo Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa, että turvallisuus- ja puolustuspoliittinen yhteistyö etenkin Ruotsin kanssa on edennyt vauhdilla ja yllättävänkin hyvin. Suomi aikoo lisätä yhteistyötä Ruotsin ja koko EU:n kanssa.

Hallitus antaa eduskunnalle lähipäivinä puolustus­selonteon, jossa asiaa avataan.

Ruotsin ja EU:n kanssa voitaisiin lisätä esimerkiksi asehankinnan yhteistyötä, harjoituksia, tutkimusta ja kriisinhallintaa.

Sipilä ei sulje pois yhteistä aseistusta Ruotsin kanssa, vaikka asiasta ei ole vielä päätöstä. EU-yhteishankinnat voivat olla esimerkiksi miehittämättömiä lentokoneita.

Suomelle on tulossa ensi vuosikymmenellä yli kymmenen miljardin euron kustannukset hävittäjistä ja laivaston alushankinnoista.

”Hankinnat ajoittuvat vuosille 2019–2031. Ne ovat usean vuoden ajan miljardin euron tasolla. Todennäköisesti hankinnat joudutaan ainakin osin hankkimaan velalla”, Juha Sipilä sanoo MT:lle.

Hän kommentoi MT:lle myös Suomen työllisyystilannetta. Kynnystä työn vastaanottamiseen on Sipilän mukaan selvitettävä. Hänen mukaansa Suomessa on ilmiselvästi työpaikkojen kohtaanto-ongelma: yhtä aikaa on sekä työttömiä että työpaikkoja. Yrittäjien on vaikeaa löytää tekijöitä avoimiin tehtäviin.

”Tässä voi olla kysymys joko siitä, ettei ammattilaisia ole tarpeeksi tai työhönlähtökynnys on liian korkea. Silloin työstä saatava palkan lisä on liian pieni kotona olemiseen nähden”, Sipilä sanoo.